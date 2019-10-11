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ÖLÜMDEN DÖNDÜLER, GECEKONDUNUN ONARILMASINI BEKLİYORLAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:09 | Son Güncelleme

İstanbul'da geçen cuma etkili olan sağanak yağış ve fırtınada Ümraniye'de bulunan 4 katlı binanın çatısından kopan parçalar yan tarafta bulunan gecekondunun üzerine düştü.

- Havadan görüntülerle

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA) - İstanbul'da geçen cuma etkili olan sağanak yağış ve fırtınada Ümraniye'de bulunan 4 katlı binanın çatısından kopan parçalar yan tarafta bulunan gecekondunun üzerine düştü. Çatıyı delen parçalar nedeniyle evlerinde oturamayan gecekondu sakinleri akraba ve komşularında kalırken çatısı uçan bina ve gecekondu havadan görüntülendi.

"ARKA SOKAKTA BULUNAN BİNANIN ÇATISI BİZİM EVİN ÇATISINA UÇTU"

İstanbul'da geçen Cuma akşamı sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Bazı ilçelerde evlerin çatıları uçtu. Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde de 4 katlı binanın çatısı yan tarafta bulunan gecekondunun üzerine düştü. Kopan parçalar nedeniyle gecekondunun çatısında hasar oluştu. Gecekondu sakinleri hasar nedeniyle evlerinde oturamazken, ev sahibi evinin onarılması için yardım bekliyor.

Ev sahibi Mustafa Gültaş, "Geçtiğimiz Cuma gecesiydi. Saat 02.20 sıralarında işten gelmiştim. Evde zaten eşim ve çocuklarım uyuyordu. Kapıya vurdum kapıyı eşim açtı. İçeriye girdim girer girmez de kapıyı kapatınca evin camı açılması bir oldu. Arka sokakta bulunan binanın çatısı bizim evin çatısına uçmasının ardından yerle bir oldu evimiz. Dua ediyorum ki bir odanın tahta parçaları düşmedi. Eğer düşmüş olsaydı eşim veya çocuklarım yaşamıyordu. Her şey saniyelik oldu. Ben gelmeseydim bu duruma evdekiler yatakta yakalanacaklardı, uyku esnasında şu anda şükür ediyorum. Bir an önce yetkili kişilerden yardım istiyorum ve onarılması gelip ilgilenmesi istiyorum talep ediyorum. Şu anda gerçekten zor durumdayım kalacak yerim yok. Dışarıdayım iki tane çocuğum var hanım var ve bunlar okulunda oluyorlar" dedi.

"BAŞKASININ EVİNDE YATINCA ZOR OLUYOR DERSLERİMİ YAPMIYORUM"

O gün gece yatakta uyuyan 9 yaşındaki Ayşegül Gültaş ise şöyle konuştu:

"Bu evde diğer sokaktaki evin çatısı bizim eve doğru uçtu. Bizim çatı da bu nedenle hasar gördü. Bu nedenle başka bir eve taşınmak zorunda kaldık. O gün çok korktuk ve uyuyorduk evde. O gün gece babam gelip üzerini değiştirdi. Dışarıdan sesler gelmeye başladı. Bir anda yağmur ve şimşekler çaktı. Biz korktuk tabi sonrası da kardeşime beraber kalktık yataktan mutfağa doğru gittik. Zaten mutfakta çok kırılacak bir şeyimiz yoktu ama çok bir şey de olmadı. Daha sonra babamın eniştesi geldi aldı bizi, halamlara götürdü. Birkaç gün halamlarda kaldık şimdi ise annemin komşusunda kalıyoruz. Başkasının evinde yatınca zor oluyor derslerimi yapmıyorum çünkü kitap defterim halamlarda kaldı. Okula da gitmiyorum birkaç gündür."

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