Ölümden dönen Melis İşiten tepkiler sonrası paylaştı! Kolundaki detay dikkat çekti

'Baş Belası' adlı tiyatro oyununda yer alan ekip Karadeniz turnesi sırasında Merzifon'da geçirdikleri trafik kazasında dehşeti yaşadı. Kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybederken; Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı.

Deveci hastanede tedavi altındayken Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Meli İşiten ve diğer yaralılar evlerinde iyileşme süreci geçiriyor. İşiten sosyal medyadan eğlence pozlarını paylaşınca tepki çekti.

KOLUNA O KÖTÜ GÜNÜ KAZITTI

Oyuncu Melis İşiten gelen tepkilerden sonra şunları yazdı:

"Bu sefer hiç etkilenmiyorum linçlemelerinizden ya da yaftalamalarınızdan. İnanın yasımı tutma şeklimle ilgili ve kaybettiğim can arkadaşıma olan sevgimle ilgili kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilim. Hayattayım, iyileşiyorum, iyileşmek için sahip olduğum yegâne güç; kızım, kalabalık dünyamız ve işim...

Benim içim kalbim çok rahat, annem babam üzülüyor diye yazıyorum. Yapmayın işte, bırakın nasıl hallediyorsak halledelim; hepimiz, kendimizce, bir şekilde... Bari buna dokunmayın. Geçmiş olsun dileklerinizi kalbime koyup, karanlık zihinlere şifa diliyorum."

21 Kasım'daki kazada bacağından yaralanan Melis İşiten, ölümden döndüğü tarihi koluna kazıttı.



