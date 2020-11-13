Ölümden jandarma kurtardı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde cezaevi önünde eli bıçaklı şahıs tarafından darp edilen kadını cezaevinin kulesinde nöbet tutan jandarma personeli ölmekten kurtardı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Arap Çeşme Mahallesi Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde bulunan caddede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde cezaevinin önünde bir kadın tartıştığı eli bıçaklı şahıs tarafından darp edilmeye başladı. Elindeki bıçakla kadını darp eden şahsı gören cezaevinin kulesinde nöbetçi jandarma personeli, şahsa saldırıyı sonlandırmazsa silah kullanmak zorunda kalacağını söyledi.

Jandarma personelinin sözlerinin ardından, eli bıçaklı saldırgan panikleyerek olay yerinden koşarak uzaklaştı. Daha sonra cezaevinde görevli personeller durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

