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Ölümden kıl payı kurtuldu

10.12.2020 12:40 | Son Güncelleme:
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Bursa’da otomobilin arkadan çarpması neticesi motosikletin üzerinden düşüp başka bir aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulan motosiklet sürücüsünün zor anları kameraya yansıdı.Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Ankara yolunda meydana geldi.

Bursa’da otomobilin arkadan çarpması neticesi motosikletin üzerinden düşüp başka bir aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulan motosiklet sürücüsünün zor anları kameraya yansıdı.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Ankara yolunda meydana geldi. Ankara yönüne seyreden bir motosiklet sürücüsü, aynı istikamette seyir halinde bulunan halk otobüsünün durakta durmasıyla yavaşladı. Önündeki araçların yavaşladığını fark etmeyen bir başka otomobil motosiklete arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle devrilen motosikletin üzerinden düşen sürücü, orta şeritteki başka bir otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kaza anı motosiklete arkadan çarpan aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kamera görüntülerinde otomobilin motosiklete çarpma anı ve durması ile motosikletin başka bir otomobile çarparak devrilmesi, motosiklet sürücüsünün ayağa kalkması görülüyor.

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