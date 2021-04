Ölümden kıl payı kurtuldu

"Bir an hayatımın sonuna geldiğini düşündüm"

O anın çok kötü olduğunu vurgulayan Leventyürü, "Bir an hayatımın sonunun geldiğini düşündüm. Ne yapacağımı da şaşırdım, şoka girdim. Allah kimsenin başına vermesin. Gerçekten anlık bir olay. Sitemizin bahçesinde bile can güvenliğimiz yok. Çünkü burada sık sık kazalar oluyor. Bizim sitenin bahçesine giren araç sayısını hatırlamıyorum. Bu kazaların bence 2 nedeni var. Birisi hız ikincisi ise karşı parkta bulunan sokak köpekleri. Özellikle köpekler geceleri otomobillere saldırıyor ve sürücüler de vurmamak için manevra yapıyor, kazalar oluyor. Tabi buradan otomobiller çok hızlı geçiyor. Yetkililer burada önlem almalılar. Artık EDS sistemimi kurarlar ya da hız kesici çeşitli önlemler mi kolaylar bilmiyorum ama buraya mutlaka bir önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, sitelerinin bahçesinde gezen Ahmet Leventyürü, otomobilin kayarak kaldırıma çarptığını görüyor. Ardından otomobilinin üzerine geldiğini gören Leventyürü kaçmaya başlarken, otomobil de çitleri yıkarak, bahçeye giriyor. Otomobilin içindekiler dışarı savrulurken, çevredeki vatandaşlar gençlerin yardımına koşuyor.