Ölümden kurtarılan 157 göçmen Çeşme’ye getirildi

İtalya’ya gitmek için İzmir’den hareket eden 157 göçmenin bindiği motoryat, Yunanistan’ın Amorgas Adası yakınlarında alabora oldu. Göçmenler, bölgeden geçen bir kuru yük gemisi tarafından kurtarılarak, Çeşme ilçesine getirildi. Organizatör oldukları iddiası ile 9 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, çok sayıda göçmen İzmir’den motoryata binerek yasa dışı yollarla İtalya’ya gitmek için harekete geçti. Bir süre sonra göçmenlerin bulunduğu motoryat, Yunanistan’ın Amorgos Adası yakınlarında şiddetli rüzgar nedeniyle su almaya başladı. Bunun üzerine göçmenler, Yunanistan unsurlarından yardım talep etti. Göçmenlerin yardım talebi Yunanistan unsurlarınca cevapsız kalırken, göçmenler bu kez çareyi Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini aramakta buldu. Göçmenlerin yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, motoryata yakın olduğu tespit edilen bir kuru yük gemisini göçmenlerin olduğu yere yönlendirdi. Bölgeye gelen kuru yük gemisi, çoğu Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen yaklaşık 157 göçmeni gemiye alarak kurtardı. Göçmenler, önce kuru yük gemisi ile Çeşme ilçesi açıklarına, buradan da Çeşme Limanı’na getirildi.

Göçmenlerin yurt dışına yasa dışı yollarla çıkışını organize ettiği iddia edilen 9 kişinin Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı ve şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

