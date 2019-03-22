HABER

Ölümden saliselerle kurtuldular

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 14:00 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir aracın arkadan çarpması sonucu üst geçitten düşen aracın görüntüleri ortaya çıktı.

Ölümden saliselerle kurtuldular

Diyarbakır’da bir aracın arkadan çarpması sonucu üst geçitten düşen aracın görüntüleri ortaya çıktı. Kazada, üstte ve alt geçitte bulunan 6 kişinin ölümden saliselerle kurtulduğu görüldü.
Önceki gün yaşanan olayda, Bağlar ilçesinde bulunan cezaevi semtinde dönmek isteyen bir araç, başka bir aracın arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkarak Parkorman alt geçidine uçmuş, olayda 5 kişi yaralanmıştı. Alt geçide uçan aracın görüntüleri şehir polis kameralarına yansıdı. Görüntülerde olay anında yolun karşısına geçmeye çalışan 3 genç ile alt yoldaki bebek arabasıyla yürüyen 2 kadının ölümden saliselerle kurtulduğu görülüyor.

Ölümden saliselerle kurtuldular

İşte son trend! 'Ejderha kediler' İşte son trend! 'Ejderha kediler'
Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralıOtomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Göksu Deltası’nda yangınGöksu Deltası’nda yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.