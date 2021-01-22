HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ölümden yağmur suyu oluğu kurtardı

Ölümden yağmur suyu oluğu kurtardı

22.01.2021 12:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ölümden yağmur suyu oluğu kurtardı

Batman’da bina görevlisi, 9 katlı binanın çatısına çıkıp temizlik yaptığı sırada, buz tutan çatıda dengesini kaybedip kaydı.

Batman’da bina görevlisi, 9 katlı binanın çatısına çıkıp temizlik yaptığı sırada, buz tutan çatıda dengesini kaybedip kaydı. Yağmur suyu oluğuna çarparak duran görevli, itfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Belediye Mahallesinde bulunan bir binanın çatı katında meydana geldi. Çatıyı temizlemek için yukarı çıkan apartman görevlisi Şemsettin Ünlü, soğuklar nedeni ile buz tutan çatıda dengesini kaybedip kaydı. 9 katlı binadan düşmek üzere olan Ünlü, yağmur suyu oluğuna çarpıp durabildi. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından halat yardımı ile Ünlü’nün yanına ulaştı. Ekipler, oluğa çarparak durabilen Ünlü’ye halatı bağlayıp yukarı doğru çekti. Ünlü, itfaiye ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Ünlü’nün çekilme görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ölümden yağmur suyu oluğu kurtardı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
5 bin uzman erbaş alımı başvuruları başladı!5 bin uzman erbaş alımı başvuruları başladı!
Allahümme Salli ve Allahümme Barik dualarının faziletiAllahümme Salli ve Allahümme Barik dualarının fazileti

En Çok Okunan Haberler

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

Denizli'deki dehşette yeni gelişme: Babaannesine kurşun yağdıran torun tutuklandı

Bir ili dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Erzincan’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Erzincan’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi! AK Partili Muş duyurdu

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi!

Uzman erbaş alım tarihleri 2021... 5 bin uzman erbaş alımı başvuru formu! Uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?

5 bin uzman erbaş alımı başvuruları başladı!

AK Parti Grup Başkanvekili Muş'tan 'yargı reformu' açıklaması

AK Parti'den flaş yargı reformu açıklaması

Ameliyatta unutulan cam kırığı yüzünden gözünü kaybetti

Akılalmaz ihmalkarlık! Bir gözünü kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.