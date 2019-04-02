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Ölüme böyle meydan okudu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 11:30 | Son Güncelleme

Bursa’da 7 katlı bir iş merkezinin çatısında hiçbir güvenlik önlemi alınmadan boya yapan işçi, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Ölüme böyle meydan okudu

Bursa’da 7 katlı bir iş merkezinin çatısında hiçbir güvenlik önlemi alınmadan boya yapan işçi, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. İş merkezinin çatısında ölüme meydan okuyan işçi, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Bu kadarına da pes dedirten olay Bursa’nın Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde bulunan bir iş merkezinin çatısında meydana geldi. Bir düğün salonunun çatısındaki tabelayı boyayan işçi adeta ölüme meydan okudu. Boyacı olarak çalışan adam ilk önce binanın çatısından sarkarak işini yaptı. Buradaki işini bitirdikten sonra da ön tarafı boyamak için binanın önünde bulunan çıkıntıya ayaklarının ucuyla basarak metrelerce yükseklikte işine devam etti. Bir eliyle tutunup bir eliyle de boya yapan adamı görenlerin yürekleri ağza geldi. Saatlerce bu şekilde çalışan adam, sonrasında ise geldiği yoldan geri döndü. Akrobasi filmlerini aratmayan boya işlemi "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

Ölüme böyle meydan okudu

Ölüme böyle meydan okudu

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