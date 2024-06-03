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Ölüme direnmek için üçü birbirine sarıldı! Azgın sel suları tarafından yutulan arkadaşların son anları yürekleri sızlattı

03.06.2024 15:48
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İtaya'da sel uyarısının ardından taşan nehir kenarında yürüyüşe çıkan üç arkadaş ölmeden önceki son anlarında birbirlerine sımsıkı sarıldı. Azgın sulara direnen arkadaşları ölümün pençesinden kurtarmaya itfaiyenin attığı ip de yetmedi. Üç arkadaşın son görüntüleri yürekleri parçaladı.

Ölüme direnmek için üçü birbirine sarıldı! Azgın sel suları tarafından yutulan arkadaşların son anları yürekleri sızlattı

Patrizia Cormos, arkadaşı Bianca Doros ve erkek arkadaşı Cristian Molnar cuma günü İtalya'nın Udine kenti yakınlarındaki Premariacco Plajı'na gitti. Ancak ülkede etkili olan sel, üç arkadaşın da hayatına mal oldu.

YAĞMUR SONRASI GEZİNTİYE ÇIKTILAR

The Mirror'ın aktardığı detaylara göre; Patrizia Cormos (20), Bianca Doros (23) ve Bianca'nın erkek arkadaşı Cristian Molnar (25) üçlüsü günlerdir süren şiddetli yağmurdan sonra nehir kenarında gezintiye çıktı. Üçlü en son Udine yakınlarındaki Natisone Nehri kenarında görüldü.

BİRBİRLERİNE SIMSIKI SARILDILAR

Arkadaşların taşkın suyun içinde birbirlerine sımsıkı sarıldıkları anlar ortaya çıktı. Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken üçlünün nehirdeki küçük bir adacıkta çaresizce birbirlerine tutunduğu görüldü. Yürek titreten anlardan dakikalar sonra Patrizia, Bianca Cristian suyun şiddetine yenik düştü.

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SOS ÇAĞRISI YAPMIŞ

Patrizia'nın daha sonra nehir yatağındaki çantasında bulunan telefonu, üçlünün saat 11.35 sularında bir SOS çağrısı yaptığını ortaya çıkardı.

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"GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE KAYBOLDULAR"

Udine'deki il itfaiye şefi Giorgio Basile, üç arkadaşa tutunmaları için ip attıklarını belirtip "Ama sel suları resmen yuttu onları, gözümüzün önünde kayboldular ” diye konuştu.

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İKİSİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Arkadaşlardan ikisinin cesedi olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Diğer kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel İtalya
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