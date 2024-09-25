Ölüme götüren selfie! Diyarbakır'daki binlerce yıllık tarihi surlardan 25 kişi düştü

Diyarbakır'ın simgelerinden olan ve 9 bin yıllık geçmişe sahip surları her gün binlerce kişi ziyaret ediyor. 12 metre yüksekliğindeki surlara çıkmak tehlikeli ve yasak ancak bir çok kişi canını hiçe sayıyor.

4 ana kapısı bulunan surlara tırmananlar ise manzara nedeniyle selfie çekebilmek için tehlikeli bir alanı tercih ediyor. Ekol TV'de yer alan habere göre, son 9 ayda surlara çıkan 25 kişi düştü.

ACİL TIP UZMANINDAN UYARI

Diyarbakır'da görev yapan Acil Tıp Uzmanı Doktor Mustafa İpek, bölgenin tehlikesine dikkat çekerek son aylarda çok sayıda kişinin surlardan düştüğünü söyledi.

İpek "Vatandaşlar selfie çektikleri sırada dikkatsiz davranıyor. Çevresine dikkat etmeyenler ayağı kayarak düşebiliyor. Surları gezerken gezilebilir yerlerini gezmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır