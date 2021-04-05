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Ölüme kıl payı! Böyle kurtuldu

05.04.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de sürücünün kontrolünü kaybettiği araç, site bahçesine girdi. Yaşananların güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği kazada çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan şahıslar dışarı fırladı. Sitenin bahçesinde gezen 70 yaşındaki Ahmet Leventyürü ise ölümden kıl payı kurtuldu.

Ölüme kıl payı! Böyle kurtuldu

Dün öğlen saatlerinde Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 2. Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. 3 kişinin içinde bulunduğu beyaz renkli bir otomobil, kontrolden çıkarak önce orta refüje, oradan karşı kaldırama ve ağaca çarparak, Murat Sitesi'nin bahçesine girdi. Çarpmanın etkisiyle arabanın içinde bulunan 3 kişi dışarı savrulurken, sitelerinin bahçesinde yürüyüş yapan 70 yaşındaki Ahmet Leventyürü ise ölümden kıl payı kurtuldu.

'BİRDEN ŞOKA GİRDİM VE KAÇMAYA BAŞLADIM'

Kazayla ilgili İHA muhabirine konuşan Leventyürü, pandemi dolayısıyla sürekli evde olduğunu ve sıkıldıkça sitenin bahçesine inerek hava aldığını söyledi. Dün yine hava almak için bahçeye indiğini belirten Leventyürü, "Yürüyüş yaptığım sırada bir fren sesi duydum. Bir otomobilin 's' çizerek önce orta refüje, oradan savrulup bizim kaldırıma vurduğu anda aracın 4 tekeri yoldan kesildi. Ben birden şoka girdim ve kaçmaya başladım. Ardından ağaca ve cam şişe atık tankına vuran otomobil, yine 4 teker havada çitleri yıkarak, bizim sitenin içine uçtu. Emniyet kemerleri takılı olmadığı için 3 genç otomobilin dışına savruldu. Ben ve çevredeki vatandaşlar da yaralanan gençlere yardım ettik" dedi.

'BİR ANDA HAYATIMIN SONUNA GELDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

O anın çok kötü olduğunu vurgulayan Leventyürü, "Bir an hayatımın sonunun geldiğini düşündüm. Ne yapacağımı da şaşırdım, şoka girdim. Allah kimsenin başına vermesin. Gerçekten anlık bir olay. Sitemizin bahçesinde bile can güvenliğimiz yok. Çünkü burada sık sık kazalar oluyor. Bizim sitenin bahçesine giren araç sayısını hatırlamıyorum. Bu kazaların bence 2 nedeni var. Birisi hız ikincisi ise karşı parkta bulunan sokak köpekleri. Özellikle köpekler geceleri otomobillere saldırıyor ve sürücüler de vurmamak için manevra yapıyor, kazalar oluyor. Tabi buradan otomobiller çok hızlı geçiyor. Yetkililer burada önlem almalılar. Artık EDS sistemimi kurarlar ya da hız kesici çeşitli önlemler mi kolaylar bilmiyorum ama buraya mutlaka bir önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, sitelerinin bahçesinde gezen Ahmet Leventyürü, otomobilin kayarak kaldırıma çarptığını görüyor. Ardından otomobilinin üzerine geldiğini gören Leventyürü kaçmaya başlarken, otomobil de çitleri yıkarak, bahçeye giriyor. Otomobilin içindekiler dışarı savrulurken, çevredeki vatandaşlar gençlerin yardımına koşuyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin

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