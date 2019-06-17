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Ölüme neden olan spor otomobil sürücüsünün serbest kalmasına tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 16:17 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde geçen Eylül ayında Osman Nuri Şıkkibar'ın (30) yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili açılan dava kapsamında olay yerinde keşif yapıldı.

Ölüme neden olan spor otomobil sürücüsünün serbest kalmasına tepki

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde geçen Eylül ayında Osman Nuri Şıkkibar'ın (30) yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili açılan dava kapsamında olay yerinde keşif yapıldı. Şıkkibar ailesinin avukatı Nihan Sayın Yavuz, alkollü spor otomobil sürücüsünün 40 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmesinin akıllara soru işareti getirdiğini söyledi.
Geçen Eylül ayında Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana gelen kazada sola dönüş yapan Osman Nuri Şıkkibar yönetimindeki 54 AAZ 723 plakalı otomobile, arkadan gelen Fatih Can Uzuner yönetimindeki 41 FU 198 plakalı spor otomobil çarptı. Kazada, Osman Nuri Şıkkibar, Fatih Can Uzuner ile spor otomobilde bulunan Bertun A. yaralandı. Osman Nuri Şıkkibar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan ölçümde 0,62 promil alkollü olduğu belirlenen ve soruşturma kapsamında tutuklanan Fatih Can Uzuner daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Uzuner hakkında 'bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI
Bugün, kaza yerinde yapılan keşif tutanağa geçirilirken, Şıkkibar'ın ailesi ayakta durmakta zorlandı. Keşif sırasında kazada hayatını kaybeden Osman Nuri Şıkkibar'ın annesi, babası, kardeşi, eşi ve avukatları Nihan Sayın Yavuz ile kazada ölüme sebebiyet veren sürücü Fatih Can Uzuner'in avukatı Fatih Özer hazır bulundu. Keşif sırasında Sapanca- İzmit yolu polis bariyerleri ile kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, yoğun güvenlik önlemleri alındı. Keşfin bitmesinin ardından bariyerler kaldırılarak yol ulaşıma açıldı. Keşif çalışmaları sırasında Şıkkibar'ın annesi gözyaşlarına boğulurken, yakınları tarafından sakinleştirildi.
'BU KAZAYI BİR KAMYON ŞOFÖRÜ YAPMIŞ OLSAYDI HALA CEZAEVİNDE OLACAKTI'
Şıkkibar ailesinin avukatı Nihan Sayın Yavuz yaptığı açıklamada, "Osman Nuri Şıkkibar'ın ölümü ile sonuçlanan trafik kazasına ilişkin keşfimizi bugün gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Keşif görüntüleri her ne kadar daha önce ekmek fırınının kamera kayıtlarıyla mevcutsa da, daha ayrıntılı bir şekilde adli somut gerçeğin ortaya çıkması için keşfimizi yaptık. Alkollü araç kullanan bir sürücü aşırı bir hızla seyir ettiği bu ekmek fırınının kamerasıyla sabit ve dosyada mevcut. Aşırı alkollü ve aşırı hızlı gelen aracın kendi istikametinde giden maktulün aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sanık 45 günü bulmadan tahliye olmuştur. Bugün kamuoyunda birçok örneğini görmekteyiz. Bu tarz kazalarda alkol ve aşırı hız olması halinde sanıkların yaklaşık olarak ne kadar sürede tahliye olabileceğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bunu normal vatandaş da biliyor. Bizim olayımızda, sanığın 40 günde cezaevinden çıkmış olması, ölüm suçunun olması ve alkolün aşırı olması gerçekten akıllara soru işareti getirmektedir. Bugün bu kazayı bir kamyon şoförü yapmış olsaydı hızı dahi olmasa suçlu hala cezaevinde olacaktı. Ancak bizim olayımızda maalesef ki sanık şu anda dışarıdadır ve sanık dışarı çıkalı da uzun bir süre olmuştur. Bu konuların ve bu hususun dikkate alınmasını, yetkililerinde gereğini yapmasını talep etmekteyiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Ölüme neden olan spor otomobil sürücüsünün serbest kalmasına tepkiÖlüme neden olan spor otomobil sürücüsünün serbest kalmasına tepkiÖlüme neden olan spor otomobil sürücüsünün serbest kalmasına tepkiÖlüme neden olan spor otomobil sürücüsünün serbest kalmasına tepki

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