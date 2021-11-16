Antalya'da ölüme meydan okudu! Motosiklete sırt üstü uzanıp sigara içti

Görenleri hayrete düşüren motosiklet sürüşü, Kepez ilçesi Altınova Caddesi üzerinde yaşandı.

İsmi öğrenilemeyen kasksız motosiklet sürücüsü, seyir halindeki motosiklette önce direksiyonu bıraktı, ardından sırt üstü uzanarak sigara keyfi yaptı. O anları arkadaşına cep telefonuyla çektiren genç, iki eliyle de tamam işareti yaparak tehlikeli sürüşüne devam etti.

‘Antalya Hakkında’ adlı sosyal medya sayfasında yayınlanan gencin görüntülerine, izleyenler tepki gösterdi.

(İHA)

