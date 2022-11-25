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Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

25.11.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolesterol, zamanımızın en tehlikeli hastalıklarından biri olarak üst sıralarda yer alıyor. Farkında olmadan vücudu sararak bir anda hayatınızı olumsuz anlamda değiştirebilir. Yorgunluk, uyuşukluk gibi basit ve görmeden gelinen belirtileri kolesterole karşı dikkatli takip etmek gerekiyor. Arterleri tıkayarak hayatınızı kabusa çevirecek kolesterolü tehlikeli hale gelmeden yakalamak için belirtileri takip edin ve düzenli olarak doktora gidin.

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Yüksek kolesterol sinsice ilerleyerek siz farkında olmadan vücudu sarabilir. Kolesterol kalp hastalığından felce kadar bir dizi komplikasyon için zemin hazırlayabilir. Kolesterol damarları tıkamaya başladığında bazı semptomlar geliştirmeye başlayabilir. Yüksek kolesterolün en yaygın dört belirtisi ise şu şekilde:

  • Vücutta uyuşukluk
  • Yorgunluk
  • Halsizlik
  • Güç Kaybı

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YÜKSEK KOLESTEROL KONTROL ALTINA ALINMALI

Yüksek kolesterolü kendi haline bırakmak, atardamarlarınızda plak oluşumunu hızlandırabilir. Plaklar, kolesterol dışında yağlı maddeler, hücresel atık ürünler, kalsiyum ve fibrinin bir karışımıdır. Atardamarlarınız bu tehlikeli kokteyli çok fazla barındırdığında sertleştikçe sertleşir. Damar sertleşmesi zaman içinde kendini göstermeye başlar. Bu durumda ilk darbeyi bacaklar alır ve görünür ilk semptomları göstermeye başlar.

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Cleveland Clinic'e göre bacaklarınızdaki bu kan akışı eksikliği bazen periferik arter hastalığı (PAD) olarak bilinen "yaygın" bir duruma neden olabilir. PAD tarafından tetiklenen "ilk göze çarpan semptom" bacak rahatsızlığı, ağrı veya kramptır. PAD bacak ağrısının anlatı işareti, yalnızca yürüdüğünüzde veya egzersiz yaptığınızda gelişmesidir. Ancak dinlendiğinizde birkaç dakika sonra ağrılı belirti kaybolur.


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