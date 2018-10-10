Ölüme terk edilen at yavrusuyla buluşturuldu

BURSA/İZMİR (AA) - CEM ŞAN - Balıkesir'in Erdek ilçesinde ölüme terk edilmiş halde bulunan ve hayvanseverlerle gönüllülerin sahip çıkmasıyla Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilerek tedavi edilen at, daha sonra sonra yavrusuyla buluşturuldu.
Erdek ilçesine bağlı Çuğra mevkisindeki boş arazide bağlı olarak kaderine terk edilen atı gören hayvansever Aysel Şengüder, 29 Eylül'de sosyal medya üzerinden destek çağrısında bulunmuştu. Paylaşımı gören sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) üyeleri, olay yerine bir veterinerle giderek hayvanın ilk tedavisi ve aşılarının yapılmasını sağlamıştı.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de Şengüder'e ulaşarak atın kurtarılması için ne gerekiyorsa yapılacağını belirterek ilgili birimlerle iletişime geçmiş ve atın tedavisi için Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine nakledilmesi için destek vermişti.
Ayağa kalkmakta güçlük geçen at, hayvan hastanesinde süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Burada AHBAP Bursa gönüllüleri tarafından sahip çıkılan ve tedavi sürecinde ilgilenilen at, araçla önce Erdek'e götürülerek yavrusuna kavuşturuldu. Ardından at ile tayı, İzmir'deki çiftliğe götürülerek kalıcı yuvalarına yerleştirildi.
- "Esas sıkıntı bakımsızlık ve iyi beslenememiş olması"
BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde atın tedavisiyle ilgilenen Doğum ve Jinekoloji Bölümü doktora öğrencisi Zeynep Merve Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni doğum yaptığı için atın muayenelerinin yapıldığını belirterek "Jinekolojik açıdan bir probleminin olmadığını tespit ettik. Atta bizim tespit ettiğimiz esas sıkıntı bakımsızlık ve iyi beslenememiş olması. Yaşı ve ne koşullardan geldiği bizim için soru işareti. Biz tedavisi için burada elimizden geleni yaptık. Destek tedavi yaptık." dedi.
Mutlu, atın yatmaya bağlı yaraları bulunduğunu aktararak "Onun haricinde çok büyük bir sıkıntısı yok gibi. Bizim için esas sıkıntı ayağa kalkamıyor olmasıydı. Ayağa kalkması için destek olduk. Üç günün sonunda at ayağa kalktı ve şu anda iyi durumda." diye konuştu.
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- "Çiftlikte mutlu bir şekilde yaşıyorlar"
AHBAP Bursa Başkanı Yeşim Yılmaz da hastanede atla çok iyi ilgilenildiğini belirterek şunları söyledi:
"Atı ayağa kaldırmak için çok çaba sarf ettiler. Sonunda da başarıya ulaştık. Yeni doğum yapmış. Atın tayına da Erdek'teki arkadaşlar sahip çıkmış. Kendini toparlar toparlamaz atın İzmir'deki çiftliğe sevkini yaptık. Öncesinde atı taşıyan araç Erdek'e uğrayıp tayı aldı. At burada yavrusuna kavuştu. Şu an çiftlikte mutlu bir şekilde yaşıyorlar. At şu anda bambaşka bir ortama girdi ve hayatı değişti."
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