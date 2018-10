Ölüme terk edilen at yavrusuyla buluşturuldu

BURSA/İZMİR (AA) - CEM ŞAN - Balıkesir'in Erdek ilçesinde ölüme terk edilmiş halde bulunan ve hayvanseverlerle gönüllülerin sahip çıkmasıyla Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilerek tedavi edilen at, daha sonra sonra yavrusuyla buluşturuldu.

Erdek ilçesine bağlı Çuğra mevkisindeki boş arazide bağlı olarak kaderine terk edilen atı gören hayvansever Aysel Şengüder, 29 Eylül'de sosyal medya üzerinden destek çağrısında bulunmuştu. Paylaşımı gören sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) üyeleri, olay yerine bir veterinerle giderek hayvanın ilk tedavisi ve aşılarının yapılmasını sağlamıştı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de Şengüder'e ulaşarak atın kurtarılması için ne gerekiyorsa yapılacağını belirterek ilgili birimlerle iletişime geçmiş ve atın tedavisi için Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine nakledilmesi için destek vermişti.

Ayağa kalkmakta güçlük geçen at, hayvan hastanesinde süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Burada AHBAP Bursa gönüllüleri tarafından sahip çıkılan ve tedavi sürecinde ilgilenilen at, araçla önce Erdek'e götürülerek yavrusuna kavuşturuldu. Ardından at ile tayı, İzmir'deki çiftliğe götürülerek kalıcı yuvalarına yerleştirildi.