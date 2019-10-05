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Ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 09:49 | Son Güncelleme

Balıkesir’deki bir çiftlikte ölüme terk edilen köpekler, hayvan sevenleri ayağa kaldırdı.

Balıkesir’deki bir çiftlikte ölüme terk edilen köpekler, hayvan sevenleri ayağa kaldırdı. Aç susuzluktan telef olan hayvanları yiyen 50’ye yakın köpek, tedavi için İstanbul’a sevk edildi.
Balıkesir’in Bigadiç İlçesine bağlı Çayüstü kırsal mahallesindeki bir çiftlikte 50’ye yakın köpek, sahiplerinin hayatını kaybetmesi sonucu kaderlerine terk edildi. Aç ve susuz kalan köpeklerin olduğunu duyan hayvan severler de harekete geçti. Aç kalan hayvanların, telef olan köpekleri yediği de belirlendi. Çiftliğe gelen Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) üyesi hayvan severler köpekleri bakım ve tedavileri için İstanbul’a götürdü.
Köpeklere sahip çıkan SOHAYKO Başkanı Yasin Yılmaz, "Burada görüldüğü gibi perişan halde köpekler var. Hayvanların birbirini yediğini gördük. Ölen hayvanları çukurlara attık. Bakıma muhtaç olan hayvanların da hepsini İstanbul’a götürüyoruz. Sahibinin 10 gün önce öldüğü söyleniyor. Ama bu hayvanlar 10 günde bu hale gelmez" diye konuştu.

Ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

Ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

Ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

Ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

Ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

Ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

Ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

Ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

Ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

Ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

Ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

Ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

Ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

Ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

Ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı
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