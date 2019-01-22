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Ölüme terk edilen köpeklerden 3'ü, telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 12:39 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, uyuşturucu iğne ile yakalanıp, Burdur sınırındaki kırsal Sırçalık Mahallesi'ndeki araziye bırakıldığı belirlenen, büyük bölümü yavru, çok sayıda köpekten 3'ü telef oldu.

Ölüme terk edilen köpeklerden 3'ü, telef oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, uyuşturucu iğne ile yakalanıp, Burdur sınırındaki kırsal Sırçalık Mahallesi'ndeki araziye bırakıldığı belirlenen, büyük bölümü yavru, çok sayıda köpekten 3'ü telef oldu. 8'i yavru, 9 köpek ise hayvanseverler tarafından kurtarılıp, tedaviye alındı. Bölgedeki onlarca köpeğin ise daha kurtarılmayı beklediği belirtildi.
​Acıpayam ilçesinin kırsal Sırçalık Mahallesi ile Burdur'un Yeşilova ilçesi Güney köyü sınırındaki araziye kapalı kasa bir kamyon ile çok sayıda köpeğin bırakıldığını gören bir çoban, 19 Ocak'ta Salda Doğayı, Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (DOHAK) Başkanı Mesut Çal'a haber verdi. Bunun üzerine bir grup dernek üyesi ve jandarma ekipleri ile bölgeye giden Çal, 3 köpeği telef olmuş halde buldu. Vücutlarında uyuşturucu iğne bulununan yarı baygın haldeki 8'i yavru, 9 köpeği otomobiline alan Çal, Burdur'un Yeşilova İlçesi Belediyesi ile birlikte barınağa dönüştürme aşamasında oldukları binaya götürüp, tedavilerinin yapılmasını sağladı.
Bölgede, kurtarılmayı bekleyen daha çok sayıda köpek olduğunu belirten Salda DOHAK Başkanı Çal, "Biz bölgeye gittiğimizde saat 17.30 sıralarıydı. Geniş bir alanda yaptığımız aramada 3 köpeği ölü bulduk. Çevrede büyük bölümü yavru onlarca da sersemlemiş halde gezinen köpek vardı. Vücutlarında uyuşturucu iğneler vardı. Köpekler, çok korkmuştu. Bizi görünce çoğu kaçtı. Otomobilim küçük olduğu için sadece tedavileri için 1 anne ile 9 yavru köpeği alabildim. Bölgeye 2 torba dolusu köpek maması bıraktık. Bazı hayvanseverler de bayat ekmekler bırakmış. Yardım edilmezse, diğerleri de burada açlık ve soğuk hava gibi çeşitli nedenlerle göz göre göre telef olacak. Alan çok geniş, iyi bir araştırma yapılması halinde başka ölmüş köpekler de bulunabilir. Yapılan bir vahşet. Resmen bu can dostları orada ölüme terk edilmiş" dedi.
Jandarmanın da olay yerinde tutanak tuttuğunu belirten Çal, köpekleri uyuşturucu iğne ile yakalayıp, ölüme terk eden kişi veya kişilerin bulunup, hak ettikleri cezayı almalarını istediklerini söyledi.

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Ölüme terk edilen köpeklerden 3'ü, telef olduÖlüme terk edilen köpeklerden 3'ü, telef olduÖlüme terk edilen köpeklerden 3'ü, telef olduÖlüme terk edilen köpeklerden 3'ü, telef oldu

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