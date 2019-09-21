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Ölüme terk edilen yavru kedilere, milli sporcu sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 12:20 | Son Güncelleme

KARAMAN'da milli atletizm sporcusu Figen Aşık (27), karton kutu içerisine kapatılan ve üzerine taş koyularak çöpün kenarında ölüme terk edilen gözü açılmamış yavru kedilere sahip çıktı.

Ölüme terk edilen yavru kedilere, milli sporcu sahip çıktı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da milli atletizm sporcusu Figen Aşık (27), karton kutu içerisine kapatılan ve üzerine taş koyularak çöpün kenarında ölüme terk edilen gözü açılmamış yavru kedilere sahip çıktı. Aşık, özel olarak hazırladığı mamayı enjektör yardımı ile yavru kedilere vererek hayatta kalmaları için mücadele başlattı.
Figen Aşık, antrenmandan Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'ndeki evine geldiğinde kapının önündeki çocukların kutu içerisinde daha gözleri bile açılmamış yavru kedilerle oynadığını fark etti. Aşık, çevrede yaptığı araştırmada yavru kedilerin ağzı kapatılmış kutu içerisinde çöp kutusunun yanına bırakıldığını ve kutunun üzerine taş koyularak kedilerin ölüme terk edildiğini fark etti. Yavru kedileri evine alan Aşık, özel olarak yaptığı mama ile yavruları beslemeye başladı.
Yavru kedileri çöp konteynerinin yanında bulduğunu söyleyen Figen Aşık, “Ben antrenmandan gelirken üst komşumuzun kızının elinde bir kutu fark ettim. Kutunun içinden yavru kedi sesleri geliyordu. Sonradan öğrendim ki bu yavru kedileri karşı binamızın güvenlik görevlisi ve kapıcısı kutu içerisinde çöpün kenarına atmış ve üzerine taş koymuş. Anne kedi yine o binada kalmış. Anne kediyi beslemeye devam ediyorlar, yavrularını dışarıya atmışlar bu çok yanlış bir şey. O binadaki bir kişi yavru kedilerden rahatsız olmuş o nedenle dışarıya atmışlar. Bu yavru kedilerin nesinden rahatsız olunabilir ki, zaten ufacık bir şeyler. Madem yavru kedileri dışarıya koyuyorsunuz annesini de yanına koyun ki yavrular hayatlarına devam edebilsin. Biz kardeşimle birlikte özel mama hazırladık ve enjektör yardımı ile bu yavruları beslemeye çalışıyoruz. Bu çok üzücü bir durum. Ben güvenlik görevlisine 'bu vicdana sığar mı? diye sorduğumda benim 3 tane çocuğum var. Ben bana söyleneni yaptım diyor. İşsiz kalırım çocuklarıma bakamam diyor. Sonuçta bu kediler de bir can ve bunlar da bir yavru. Ben evime getirdim ama bu şekilde annesi olmadan ne kadar bakabilirim. Anneleri gelene kadar biz bu şekilde enjektör ile beslemeye devam edeceğiz” dedi.

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Ölüme terk edilen yavru kedilere, milli sporcu sahip çıktıÖlüme terk edilen yavru kedilere, milli sporcu sahip çıktıÖlüme terk edilen yavru kedilere, milli sporcu sahip çıktıÖlüme terk edilen yavru kedilere, milli sporcu sahip çıktı

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