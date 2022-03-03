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Ölüme terk ettiler! Saatlerce başlarından ayrılmadı

03.03.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam mücadelesinin zorlaştığı Bitlis'te yol kenarına terk edilen 7 yavru köpek ve anneleri, bölgeden geçen vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Koruma altına alınan köpekleri fark edince yardıma koşan vatandaşlar, anne köpeğin vücudunda da darp izleri bulunduğunu açıkladı. Konu ile ilgili görevli birimlere ulaşan vatandaşlar, köpekleri dondurucu soğukta ölümden kurtardı.

Ahlat-Malazgirt karayolu güzergahında akşam saatlerinde plakası belirlenemeyen bir aracın yol kenarında durarak köpekleri bıraktığı iddia edildi. Ahlat’tan Malazgirt istikametine ilerleyen vatandaşlar, dondurucu soğuklarda ölüme terk edilmiş 7 yavru köpek ve annesi için araçlarında inerek yardıma koştu.

SAATLERCE BAŞLARINDAN AYRILMADAN BEKLEDİ

Anne köpek ve yavrularına kardan sığınma alanı yapan vatandaşlar, anne köpeğin saatlerce yavrularının başından ayrılmadığını söyledi. Tipinin de hakim olduğu yol kenarına bırakılan köpeklere yanlarında bulunan yiyecekleri vererek hayatta kalmalarına yardımcı olan vatandaşlar, anne köpeğin yeni doğum yaptığını ve vücudunda da darp izlerinin bulunduğunu belirttiler.

ÖLÜMDEN KURTARDILAR

Duyarlı vatandaşlar, gerekli yerlere ihbarda bulunarak köpeklerin hayatta kalmalarını sağladı.

İHA

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