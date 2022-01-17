HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ölüme yol açıyor! Omicron'dan daha uzun sürüyor

Ölüme yol açıyor! Omicron'dan daha uzun sürüyor

17.01.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, son günlerde artan grip artan grip vakalarını değerlendirdi. Prof. Dr. Oğuztürk "Omicron'da sizin büyük ihtimalle bir hafta içerisinde şikayetleriniz gerilemiş hatta ortadan kalkmış olabilir ve bulaştırıcılık riski de sıfıra yaklaşmış oluyor. Ama gripte öyle değil. Klinik deneyimlerimize göre, gripte Omicron varyantına göre biraz daha süre uzayabiliyor" açıklamasını yaptı.

Ölüme yol açıyor! Omicron'dan daha uzun sürüyor

Son günlerde grip vakalarında artış yaşanıyor. Koronavirüsün Omicron varyantıyla neredeyse aynı belirtileri veren grip ile ilgili olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Oğuztürk, gripte şikayetlerin ve bulaştırıcılık süresinin Omicron'dan daha uzun sürdüğünü açıkladı.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Uzmanlar son günlerde H1N1 ya da H3N2 yani halk arasında bilindiği adıyla domuz gribi vakalarının kliniklerde gözlemlendiğini açıkladı.

oğuztürk1

Bu konu hakkında kendi klinik tablolarında da bulgulara rastladıklarını belirten açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Kapalı ortamlarda yaşamanın zorunlu olduğu bir dönemdeyiz. Kış mevsimi maalesef solunum yolu hastalıkları açısından risk oluşturmakta ve biz şuan kış sezonunun ortalarında bu sıkıntıları yaşamaktayız. Hem Covid-19 hastalığının Omicron varyantının baskın bir şekilde hastalık oluşturma durumu söz konusu hem de grip sezonunun olması, mevsimsel grip ve bunun domuz gribi de dahil bir şekilde görülmesi nedeniyle önemli bir süreçten geçiyoruz. Maalesef hem Covid-19 hastalığının belirtileri hem mevsimsel gribin belirtileri hem de domuz gribi dediğimiz H1N1 ve H3N2 sub gruplarının oluşturmuş olduğu belirtiler birbirine oldukça benzemekte. Bu şikayet ve belirtiler var olduğu zaman kişinin bir sağlık kuruluşuna giderek test yaptırması gerekiyor. PCR testi ile en azından bir Omicron varyantı ile Covid-19 hastalığına yakalanıp yakalanmadığını tespit edebilir. Zaten şuan Sağlık Bakanlığı şikayetleri olan kişilerin PCR testi yaptırması şeklindeki tavsiyeleri devam ediyor. Eğer bir kişide baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, halsizlik, kırgınlık, ateş yükselmesi gibi şikayetler var ise bu kişinin üst solunum yolu enfeksiyonlarından her hangi biri ile hastalanma riski oldukça yüksektir. Bu mevsimsel grip de olabilir, domuz gribi de olabilir, Omicron varyantlı Covid-19 hastalığı da olabilir. Onun için bu kişilerin şikayetlerinin başladığı en erken zaman aralığında hastaneye başvurması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"GRİPTE OMICRON'DAN DAHA UZUN SÜRÜYOR"

Omicron varyantında kuluçka süresinin azaldığını hatırlatan Prof. Dr. Oğuztürk, “Eğer siz Omicron varyantı iseniz; çok kısa süre içerisinde tedavinize başlatmaz ve izolasyon tedbirlerini almazsanız, bir çok insana hastalığı bulaştırma riskiniz söz konusu. Bu tür hastalıklarda tedavinin erken başlaması şikayetlerin uzun sürmesinin önüne geçmek için olmazsa olmazımız. Hemen hastaneye başvurmak gerekiyor. O nedenle bu tür şikayetleri olan kişilerin hastaneye gitmeden önce mevsimsel grip mi, domuz gribi mi, yoksa Omicron varyantlı Covid-19 hastalığı mı olup olmadığını klinik bulgulara bakarak net olarak ayırt edemiyoruz. Omicron varyantında da kuluçka süresi 1-2 gün, 1-3 gün şeklinde değişebiliyor. Delta varyantına göre azalmış durumda. Grip hastalıklarında da buna benzer bir süreç var. Ama Omicron varyantından bilindiği üzere şikayetler grip hastalıklarına göre bir tık daha hafif seyrediyor. Yani sizin büyük ihtimalle bir hafta içerisinde şikayetleriniz gerilemiş hatta ortadan kalkmış olabilir ve bulaştırıcılık riski de sıfıra yaklaşmış oluyor. Ama gripte öyle değil. Klinik deneyimlerimize göre, gripte Omicron varyantına göre biraz daha süre uzayabiliyor. Bu anlamda Omicron varyantı ile grip arasında böyle bir farklılıktan bahsedebiliriz. Klinik belirtiler gerçekten birbirine çok benziyor ve laboratuvar tahlili ile ayrım yapmak zorundayız” şeklinde konuştu.

"ÖLÜME SEBEBİYET VERİYOR"

Mevsimsel grip, domuz gribi ve Covid-19’un bulaş yollarının ortak olduğuna dikkat çeken Oğuztürk, “Biz eğer gripten korunmak istiyorsak yapacağımız korunma yöntemleri ile aynı şekilde Covid-19’dan da aynı şekilde domuz gribinden de korunabiliyoruz. Aynı prensiplere uymak gerekiyor. Bireysel tedbirlerin burada da yine maske, mesafe ve dezenfektan kullanımı başta olmak üzere hijyen kurallarının korunmada en önemli parametre olduğunu biliyoruz. Burada hem grip aşısı hem de Covid-19 aşılarının yaptırılması da bireysel tedbirler kadar önemli. Bu anlamda şunu da unutmamak gerekiyor. Gripler de çok masum hastalıklar değiller. Grip etkenleri de insanlarda ölüme sebebiyet veriyor. Hem domuz gribi hem de mevsimsel gripten yaşamlarını yitiren çok insan var. Bu anlamda siz risk grubundaysanız grip hastalığı da yaşamınızı yitirmenize neden olabilir. Ortak korunma yöntemlerini uygulama ile bu virüslerin hepsini bizden uzak tutabiliriz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Korkutan gelişme! Haberi doğruladılarKorkutan gelişme! Haberi doğruladılar
Grip ve diş çıkarma ile karıştırılıyorGrip ve diş çıkarma ile karıştırılıyor
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Son dakika… Emekli maaşı bin 150 TL, ikramiye 37 bin TL yükselecek!

Son dakika… Emekli maaşı bin 150 TL, ikramiye 37 bin TL yükselecek!

Bu sabah korkulan oldu

Bu sabah korkulan oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gidiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gidiyor!

Otel odasında hemşirenin cansız bedeni bulundu

Otel odasında hemşirenin cansız bedeni bulundu

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

81 ile yazı gönderildi! Aşısızlarla ilgili flaş karar

81 ile yazı gönderildi! Aşısızlarla ilgili flaş karar

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Erdoğan "Yüzde 36" demişti! Böyle aştılar

Erdoğan "Yüzde 36" demişti! Böyle aştılar

100 erkekte denendi cinsel hayata olan etkisi inanılmaz

100 erkekte denendi cinsel hayata olan etkisi inanılmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.