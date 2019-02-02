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Ölüme yolculuğa çıkamadan yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 12:32 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sakız (Chios) Adası’na geçmeye çalışan 18’i yetişkin 6’sı çocuk 24 sığınmacı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla denize açılmak üzereyken yakalandı.Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Dalyan 16 Evler mevkisinde gerçekleştirdiği operasyonda, bota binmeye hazırlanan toplam 24 sığınmacıyı yakaladı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sakız (Chios) Adası’na geçmeye çalışan 18’i yetişkin 6’sı çocuk 24 sığınmacı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla denize açılmak üzereyken yakalandı.
Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Dalyan 16 Evler mevkisinde gerçekleştirdiği operasyonda, bota binmeye hazırlanan toplam 24 sığınmacıyı yakaladı. 8’i yetişkin 6’sı çocuk 24 sığınmacı, Alaçatı Polis Merkezine götürüldü. Bir minibüsle bırakıldıklarını söyleyen sığınmacılar, polis ekiplerince işlem yapılmak üzere Alaçatı Polis Merkezine götürüldü. Ekipler, bölgede insan tacirlerine yönelik geniş çaplı arama başlattı.

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