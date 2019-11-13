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Ölüme yolculukta 99 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 10:09 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 99 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Süngükaya açıklarından iki ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 99 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Süngükaya açıklarından iki ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen sahil güvenlik ekipleri, tespit edilen göçmenlerin botunu durdurdu. Durdurulan botlarda 56 Filistin, 24 Afganistan, 15 Suriye, 3 Venezuela ve 1 Gambiya uyruklu olmak üzere toplam 99 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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