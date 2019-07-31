HABER

Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 11:46 | Son Güncelleme

Sahil güvenlik ekipleri, 5 şişme botla İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na geçmeye çalışan 180 göçmeni yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Çeşme açıklarında devriye görevi yapan TCSG 24 isimli sahil güvenlik botu, Altınkum, Ildır Körfezi, Karaada ve Karaabdullah Burnu açıklarında 5 şişme botu müdahale ederek durdurdu.Şişme botlardaki göçmenleri sahil güvenlik botuna alan ekipler, daha sonra göçmenleri Çeşme İskelesine götürdü.

Sahil güvenlik ekipleri, 5 şişme botla İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na geçmeye çalışan 180 göçmeni yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Çeşme açıklarında devriye görevi yapan TCSG 24 isimli sahil güvenlik botu, Altınkum, Ildır Körfezi, Karaada ve Karaabdullah Burnu açıklarında 5 şişme botu müdahale ederek durdurdu.
Şişme botlardaki göçmenleri sahil güvenlik botuna alan ekipler, daha sonra göçmenleri Çeşme İskelesine götürdü. 4 şişme bot ise göçmenlerin sahil güvenlik botuna alınması sırasında battı. Bir şişme bot, yedeğe alınarak Çeşme İskelesi’ne getirilip bağlandı.
Suriye, Filistin, Afganistan ve Afrika’nın çeşitli ülkelerinin uyruğundan olan ve aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 180 göçmene, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtıldı.
Yorgun ve uykusuz olan birçok göçmen, uykusuzluğa dayanamayıp iskelede uyuyakaldı. Göçmenler, ıslanan giysilerini de iskelenin korkuluklarına asarak kurutmaya çalıştı.
Çeşme İskelesi’nde işlemleri tamamlanan göçmenler, Çeşme Belediyesinden temin edilen otobüsle İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Göçmenlerin, İlçe Jandarma Komutanlığında kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandı

Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandı

Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandı

Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandı

Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandı

Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandı

Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandı

Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandı

Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandı

Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandı

Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandı

Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandı

Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandı

Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandı

Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

Falcao Galatasaray'a geliyor

Falcao Galatasaray'a geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Ülkeyi kana bulayan saldırı! Onlarca ölü var

Ülkeyi kana bulayan saldırı! Onlarca ölü var

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Tartıştığı erkek arkadaşını herkesin içinde tokatladı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.