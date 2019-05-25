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Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 11:20 | Son Güncelleme

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen olay 48 yaşındaki şüphelinin ölümü ile sonuçlandı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan olayın görüntülerini yayınlayan güvenlik güçleri, olayla ilgili bilgi verdi.

ABD polisi, üzerine yürüyen şüpheliyi böyle vurdu.
2018 yılında yaşanan ve 48 yaşındaki bir şüphelinin ölümü ile sonuçlanan olayın görüntüleri yayımlandı.
Olay, Kaliforniya'ya bağlı San Diego şehrinde meydana geldi. ABD medyası, polisin, elinde metal bir çubuk bulunan şüpheliyi durdurmak istediğini ancak şüphelinin araçlarına çubukla vurduğunu; elektro şok tabancası ile de vurulmayan şüpheliye silah çekildiğini duyurdu.
Yerel medya, elindeki çubukla polisin üzerine giden ve "Trump şeytan" diye bağıran şüphelinin silahla 2 kez vurulduğunu; hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiğini yazdı.
San Diego Bölge Polis Ofisi, memurun kendisini savunduğunu belirtti. (DHA)
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ABD silah ölüm

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