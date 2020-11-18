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'Ölüme yürüyorlar ama koronaya inanmamaya devam ediyorlar!'

18.11.2020 14:41 | Son Güncelleme:
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'Ölüme yürüyorlar ama koronaya inanmamaya devam ediyorlar!'

Hemşirelik yapan Jodi Doering, doktor olmanın ve son nefesinde bile koronavirüse inanmayanları tedavi etmeye çalışmanın zorluklarını paylaştı.

Covid-19’un gerçek olmadığına inananlar son nefeslerini alırken ve ölümcül bir virüse yenik düşerken bile hastalığın gerçek olmadığı konusunda ısrar ediyorlar. Hemşire Jodi Doering’e göre, koronavirüsten ölen bazı hastalar, kendilerine konan teşhise rağmen hastalığın bir aldatmaca olduğunu iddia ediyor.

Salgının gerçekliğini reddetmekte ısrar eden insanlarla başa çıkma deneyiminden söz eden Jodi Doering, bu insanların koronavirüs olduğunu redderek, akciğer kanseri olduklarını iddia ettiğini söylüyor.

Jodi, sağlık çalışanlarının Covid-19’u reddedenlerle verdiği mücadeleyi anlattı.

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İki çocuk annesi olan ve acil servis hemşireliği yapan Jodi, hastaların bazı durumlarda hala şasnları varken aileleriyle konuşmak yerine hayatlarını kurtarmaya çalışan sağlık personeline öfke kustuğunu söyledi.

Jodi Doering (sağda), bazı hastaların koronavirüs olduğunu reddettiğini söyledi.

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Yaşadıklarını Twitter’dan paylaşan Jodi “Belli bir hasta üzerine tweet atmadım. Son sözleri ‘bu gerçek olamaz’ diyen bir sürü insanın patlamasıydı. Aileleriyle görüntülü konuşmak yerine öfke ve nefretle doluyorlar ve bu beni gerçekten üzüyor. Son sözlerinin bu olmasına inanamıyorum” dedi.

“Test sonuçları pozitif gelmesine rağmen, bazıları hala hastalığın gerçek olduğuna inanmıyor” diyen Jodi, attığı tweetlerle CNN ekranlarına çıkıp ölüm tehditleri aldını, ancak bunun farkındalık yaratmasını engellemesine izin vermeyeceğini söyledi.

Jodi Twitter’dan şu mesajı paylaştı; “Hastaneden bir geceliğine izinliyim. Köpeğimle koltukta uzanırken onlara yardım edemiyorum ama son birkaç gündür Covid hastalarını düşünüyorum. Dışarı çıkanlar, virüsün gerçek olduğuna hala inanmayanlardır. Senden sihirli bir ilaç beklerler ve Joe Biden’ın ABD’yi mahvedeceğine inanırlar. Hepsi nefes almak için mücadele ederken, hastalığının başka bir nedeni olabileceğini söylüyor. Size isim takıyor ve bu şeyleri giymemiz gerekip gerekmediğini soruyorlar. Çünkü onlar için Covid gerçek değil.”

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Jodi, paylaştığı tweetin ardından tepki alınca, bir tweet dizisi daha paylaştı. Aldığı ölüm tehditlerinden dolayı Twitter hesabını kapatmayı düşündüğünü yazan Jodi “Kızlarımın güvenliği konusunda endişeliyim. Ama artık bir örnek oluşturmanın zamanı geldi” dedi.


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