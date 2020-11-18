'Ölüme yürüyorlar ama koronaya inanmamaya devam ediyorlar!'

Covid-19’un gerçek olmadığına inananlar son nefeslerini alırken ve ölümcül bir virüse yenik düşerken bile hastalığın gerçek olmadığı konusunda ısrar ediyorlar. Hemşire Jodi Doering’e göre, koronavirüsten ölen bazı hastalar, kendilerine konan teşhise rağmen hastalığın bir aldatmaca olduğunu iddia ediyor.

Salgının gerçekliğini reddetmekte ısrar eden insanlarla başa çıkma deneyiminden söz eden Jodi Doering, bu insanların koronavirüs olduğunu redderek, akciğer kanseri olduklarını iddia ettiğini söylüyor.

Jodi, sağlık çalışanlarının Covid-19’u reddedenlerle verdiği mücadeleyi anlattı.

İki çocuk annesi olan ve acil servis hemşireliği yapan Jodi, hastaların bazı durumlarda hala şasnları varken aileleriyle konuşmak yerine hayatlarını kurtarmaya çalışan sağlık personeline öfke kustuğunu söyledi.

Jodi Doering (sağda), bazı hastaların koronavirüs olduğunu reddettiğini söyledi.

Yaşadıklarını Twitter’dan paylaşan Jodi “Belli bir hasta üzerine tweet atmadım. Son sözleri ‘bu gerçek olamaz’ diyen bir sürü insanın patlamasıydı. Aileleriyle görüntülü konuşmak yerine öfke ve nefretle doluyorlar ve bu beni gerçekten üzüyor. Son sözlerinin bu olmasına inanamıyorum” dedi.