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Ölümle biten kavga davasında karar! "Bıçakla peşimden koşmasaydı..."

04.03.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 13 Aralık 2020'de bir evde çıkan tartışma esnasında silahla vurulan bir kişinin ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Davada yargılanan iki sanıktan biri 15 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Öte yandan diğer sanığın beraat ettiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Ölümle biten kavga davasında karar! "Bıçakla peşimden koşmasaydı..."

İstanbul Şişli'de bir evde çıkan tartışmada vurulan Selçuk Durna'nın ölümüne ilişkin davada yargılanan iki sanıktan biri 15 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı, diğer sanık beraat etti.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Çalışkan ve tutuksuz sanık Gürhan Çarlı katıldı. Maktul Selçuk Durna'nın babası Çelebi Durna da duruşmada müdahil olarak hazır bulundu.

"BIÇAKLA PEŞİMDEN KOŞMASAYDI..."

Son savunması sorulan sanık Yusuf Çalışkan, öldürme kastının bulunmadığını belirterek, "Bıçakla peşimden koşmasaydı, saldırmasaydı böyle bir olay olmayacaktı. Orada havaya ateş ettim. Bu husus görüntülerde de bellidir. Böyle bir olay olduğu için pişmanım. Ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Gürkan Çarlı ise şikayetçi tarafa başsağlığı dileyerek, "Olayı başından sonuna kadar engellemeye çalıştım. Hiçbir şeye katılmadım. Arkadaşımın, benim ve ölenin başına böyle bir şey gelmesini istemezdim. Beraatımı istiyorum." diye konuştu.

KARAR AÇIKLANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yusuf Çalışkan'ın "kasten öldürme" ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından, haksız tahrik indirimiyle birlikte 15 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, tutuksuz sanık Gürhan Çarlı hakkında ise "kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat hükmü kurdu.

Karara muhalefet şerhi koyan bir üye hakim, sanık Yusuf Çalışkan'a haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerektiğini bildirdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede,13 Aralık 2020 günü saat 02.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'deki evde bulunan kişilerin alkol aldığı, sonrasında Selçuk Durna ve Filiz E'nin sağlık sorunu nedeniyle odaya geçtikleri aktarılıyordu.

Gürhan Çarlı ile Yusuf Çalışkan'ın eve geldiklerinde "Sipariş" diyerek camı tıklattıklarının anlatıldığı iddianamede, Selçuk Durna'nın camı açtığı ve bunun sonrasında Durna ile şüpheliler arasında küfürleşme yaşandığı belirtiliyordu.

Yusuf Çalışkan'ın yanındaki silahla camdan içeri doğru ateş ettiği ve sanıkların geldikleri taksiyle olay yerinden uzaklaşmak istedikleri esnada Selçuk Durna'nın evden çıkarak peşlerine düştüğü vurgulanan iddianamede, Yusuf Çalışkan'ın taksiye saldırdığı gerekçesiyle Durna'ya ateş ederek yaraladığı, Durna'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydediliyordu.

İddianamede, Yusuf Çalışkan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle, Gürhan Çarlı'nın ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. (AA)

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