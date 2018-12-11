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Ölümle biten silahlı kavganın şüphelileri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 12:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Volkan Akbulut'un (26) yaşamını yitirdiği, Recep Duygulu'nun ise (25) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin Y.U.

Ölümle biten silahlı kavganın şüphelileri yakalandı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Volkan Akbulut'un (26) yaşamını yitirdiği, Recep Duygulu'nun ise (25) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin Y.U. (28) ve O.U. (22) Finike ilçesinde yakalandı. 'Kasten öldürme' suçundan gözaltına alınan şüphelilerden Y.U.'nun da aynı olayda yaralandığı belirlendi.
Elmalı- Kaş yolu üzerindeki Kaş'a bağlı Gömbe Mahallesi Çayboğazı Barajı yakınlarında dün meydana gelen olayda, araçları park halindeki iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine açılan ateş sonrası Recep Duygulu ve Volkan Akbulut yaralandı. Otomobille olay yerinden kaçan iki yaralıdan Recep Duygulu, Akçay Mahallesi'ndeki eczanenin önünde durarak, yaralı olduklarını belirtip yardım istedi. Eczacıların ihbarıyla olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde Volkan Akbulut'un başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdiğini belirlerken, Recep Duygulu'yu ise hastaneye götürdü. Volkan Akbulut'ın cenazesi otopsi için Elmalı Devlet Hastanesi morguna konuldu.
FİNİKE'DE YAKALANDILAR
Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, çevre il ve ilçe ekiplerine de bilgi verildi. Finike Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karıştığı belirlenen Y.U. ve O.U.'nun ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Y.U. ve O.U.'nun kaçtığı 07 ZBM 57 plakalı aracın belirtilen adresin yakınında görüldüğü tespit edildi. Üzerinde ateşli silahtan kaynaklı izler olduğu anlaşılan aracı ve şüphelileri takibe alan polis, dün saat 20.30 sıralarında yaptığı operasyonda Y.U. ve O.U.'yu gözaltına aldı. Polis, şüphelilerle birlikte hareket ettiği tespit edilen iki araçta bulunan Ö.F.K., E.Ş.B., G.M.A. ve H.H. ile operasyonun yapıldığı evde bulunan E.O.K., A.B. ve R.E.'yi de gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 39 uyuşturucu hap, damar yolu açmak için kullanılan 11 branül, 6 enjektör, hemogram kan tüpü ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.
HEMŞİRE ARKADAŞLARINI EVE ÇAĞIRMIŞLAR
Yapılan araştırmada, dün geceki olayda Y.U.'nun da ateşli silahla kolları ve bacağından yaralandığı anlaşıldı. Y.U. ve O.U.'nun ilçedeki bir hastanede hemşire olarak görev yapan arkadaşları Ö.F.K.'yı tedavi için eve çağırdığı belirlendi. Yaralı Y.U. polis ekipleri tarafından götürüldüğü hastanede tedavi edildi. 'Kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltında olan Y.U. ve O.U. nöbetçi savcının talimatı üzerine Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmek üzere Finike İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Gözaltındaki Ö.F.K., E.Ş.B., G.M.A. ve H.H. hakkında 'suçu bildirmeme ve suçluyu kayırma', evde yakalanan E.O.K., A.B. ve R.E. hakkında ise 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı.
YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Diğer yandan, olayda yaralanan Recep Duygulu'nun sevk edildiği Antalya'daki hastanede tedavisinin sürdüğü belirtilirken, jandarmanın bölgede yaptığı araştırmada olayda kullanıldığı anlaşılan ruhsatsız silah da ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Ölümle biten silahlı kavganın şüphelileri yakalandı

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