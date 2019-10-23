Ölümle biten 'yol verme' tartışması sanığına 9 yıl 4 ay hapis cezası

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL,(DHA)- FATİH'de 29 Aralık 2018'de 'yol verme' tartışması yüzünden sürücü İhsan Dinçer'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Doğuş Pertez "Kasten yaralama" suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Doğuş Pertez getirildi. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

SANIK AVUKATI: " HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ TALEP EDİYORUZ"

Sanık Doğuş Pertez'in avukatı, "Yazılı savunmamızı tekrar ediyoruz. Mütalaaya büyük ölçüde katılıyoruz. 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ediyoruz. Bize göre olayda meşru müdafaa hükümleri oluşmuştur. Sanığın lehine olan hükümler dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

" BENİM ŞAHSI YARALAMA KASTIM YOKTU "

Sanık Doğuş Pertez'e son olarak söz verildiğinde, "Savcı mütaalasında benim olayı başlattığımı söylemiş ise de araç geri dönmese bu olay yaşanmayacaktı. Benim şahsı yaralama ya da bıçaklama kastım yoktu" şeklinde konuştu.