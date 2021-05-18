Ölümle burun buruna! Fırtınada arabasına sığındı ama neredeyse sonu oluyordu

Olay, ABD'nin Alabama eyaletinde meydana geldi. Şiddetli fırtına sırasında arabasıyla işe gitmeye koyulan ancak fırtınanın çevresinde savurduklarını gördükten sonra arabasının içinde beklemeye koyulan Henri Cheramie, ölümle burun buruna geldi.

Açılır tavandan şimşek ve fırtınayı izlemeye koyulan adam bir anda dev ağaç kütlesinin altında kaldı. Ağaç, ön camın ve arka camların tamamını parçaladığı esnada Henri'nin kafası eğer açılır tavandan geçmemiş olsaydı belki de hayatta olmayacaktı.

KAFASINI TAVANDAN ÇIKARDIĞI ANDA...

37 yaşındaki adam mucize kurtuluşu şöyle anlatıyor: Arabada fırtınanın dinmesini bekliyor, açılır tavandan çevrede uçuşan şeyleri izliyordum. Biraz yerimi değiştirdim, kafamı açılır tavandan çıkardım tam da o esnada dev bir ağaç arabanın üzerine devrildi. İlk düşündüğüm şey bugünün Pazartesi mi yoksa Salı mı olduğuydu? Ancak şakayı bir kenara bırakmam gerekiyordu çünkü hemen arkamda bir elektrik hattı patlayacak gibiydi.

''YANARAK ÖLMEK İSTEMİYORDUM''

Çevreye var gücümle bağırıyordum. Elektrik hattında patlamalar oluyordu ve sıkıştığım bu arabada yanarak ölmek istemiyordum. Neyse ki beni birileri fark edip, itfaiye çağırdı ve arabamı keserek sıkıştığım yerden kurtardılar. Kafam o açılır tavandan geçmemiş olsaydı, bugün nerede olacağımı herkes biliyordu.

Henri'nin kurtuluşu artık mucize olarak anılıyor, o da kendisini dünyanın en şanslı insanı olarak görüyor.

