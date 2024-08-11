Ölümle burun buruna geldiler! Kontrolden çıkan otomobil dükkanın önünde oturanlara daldı

Olay, dün İstanbul Maltepe İlçesi Küçükyalı Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü Hülya Y., cadde üzerinden sokağa giriş yapacağı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki dükkana çarptı.



KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı. Kazada, dükkanın önünde oturan üç vatandaş ve otomobil sürücüsü Hülya Y. yaralandı. 4 kişinin yaralanmasına sebep olan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.



Hülya Y.'nin dükkan önünde oturan 3 kişiyi ezdiği görüntüler ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır