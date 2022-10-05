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  4. Ölümle burun buruna! Halk otobüsünün altında kaldı, vatandaşlar seferber oldu

Ölümle burun buruna! Halk otobüsünün altında kaldı, vatandaşlar seferber oldu

05.10.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş halk otobüsünün altında kaldı. Yaralıyı vatandaşlar otobüsü kaldırarak kurtardı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki durakta meydana geldi.

Yaya geçidini kullanmadan refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan S.A. (71), dengesini kaybederek yere düştü. O sırada, durağa yanaşmak isteyen halk otobüsünün altında kalarak yaralandı. Otobüsün tekerleğinin altında kalan yaşlı adam, bir müddet kurtarılmayı bekledi. Bölgede bulunan vatandaşlardan birinin bağırması üzerine otobüs onlarca kişi tarafından kaldırılarak yaralı şahıs kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş otobüs
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