Ölümle ilgili paylaşımlar yapan genç kazada öldü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sosyal medya hesabından ölüm temalı paylaşımlar yapan Mahir Yoldaş, motosikleti ile seyir halindeyken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Olay yerindeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün bisikletli çocuğa çarpmamak için otomobile vurduğu ortaya çıktı.

İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi Hükümet Konağı Caddesi’nde 19 Eylül tarihinde meydana gelen kazada 20 yaşındaki Mahir Yoldaş’ın idaresindeki plakasız motosiklet, park halindeki 27 SB 250 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Mahir Yoldaş, Gaziantep Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hayati tehlikesi bulunan Yoldaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bisikletli çocuğu çarpmamak için otomobile vurmuş

Olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ise kazanın sebebini gözler önüne serdi. Görüntülerde, yolda süratli bir şekilde seyir eden Mahir Yoldaş’ın önünde bisikletle giden bir çocuğa çarpmamak için park halindeki otomobile vurduğu görülüyor. Kazanın hemen ardından olayı gören vatandaşların yaşadığı panik de saniye saniye görüntülerde yer aldı.