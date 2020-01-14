Ölümle sonuçlanan yolcu otobüsü kazasına ilişkin davada karar

“Araç hızlıydı” Kazadan yaralı olarak kurtulan mağdur Ebru D. duruşmada söz alarak, “Ben söz konusu araçta yolcu olarak bulunuyordum. Babaeski ilçesinden saat 19.00 sularında arabaya bindim. Kaza anına kadar arabadaydım. Aynı şoför aracı kullanıyordu. Değişim olmadı ve araç hızlıydı” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da 30 Ocak 2019 tarihinde gece saat 23.40 sıralarında Metro Turizme ait yolcu otobüsünün şoförü Caner Taybakan’ın aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu D-20 Hasdal karayolunda yaptığı kazada 3 yolcunun ölmesi biri çocuk 16 yolcunun da yaralanmasına ilişkin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Caner Taybakan ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

İstanbul’da yolcu otobüsü şoförü Caner Taybakan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 yolcunun öldüğü 16 yolcunun da yaralandığı kazaya ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanık Taybakan’ı ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapse mahkum ederek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

“Keşke ben de ölseydim”

Duruşmada kararın açıklanmasının öncesinde son sözü sorulan tutuklu sanık Caner Taybakan, “Bu olaydan çok pişman ve üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Kazayı isteyerek yapmadım. Keşke ben de ölseydim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Caner Taybakan’ın 3 kişinin ölümüne 16 kişinin ise yaralanmasına sebep olduğu kazada asli kusurlu olduğunu belirterek ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 10 yıl hapsine karar verdi. Mahkeme, sanığın yağışlı havada 100 kilometre hızla gitmesi dolayısıyla olayın bilinçli taksirle gerçekleştiğini belirterek cezada artırım ile 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Taybakan’ın duruşmalardaki hali dolayısıyla 11 yıl 1 ay 10 güne düşüren heyet, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

“Can pazarı yaşadı insanlar”

Kazada 58 yaşındaki annesi Gülşen Doğan ve 66 yaşındaki babası Mustafa Doğan’ı kaybeden Nuri Doğan karara ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan, “30 Ocak gecesi Metro Turizmin karışmış olduğu kazada annemi ve babamı kaybettim. Lara Hanım vefat etti. Kardeşim Ebru otobüste can pazarı yaşadı. Can pazarı yaşadı insanlar orada. Bugün mahkeme aşağı yukarı 1 yıl sürdü. 1 yıllık süreçte dava bugün sonuçlandı. 11 yıl gibi bir ceza verildi. Benim annem babam gitti. Çok güzel insanlar gitti. Bu Metro Turizmin birinci kazası değil, beşinci kazası değil, çok kaza oldu. Anne ve babamın vefatına sebep olmalarından sonra 5 kere daha kaza yaptılar. 5 kere ölümlü yaralanmalı daha kaza yaptılar” dedi.