Ölümle tehdit edildi ama geri adım atmadı! Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıyla ilgili yeni detay: Atandıktan 20 gün sonra talimatı vermiş

'Yenidoğan Çetesi', İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne 27 Mart 2023'te CİMER üzerinden gelen ihbar üzerine ortaya çıkarıldı. İhbar 21 Mayıs 2023'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne iletildi. Ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürüttü.

22 KİŞİ TUTUKLANDI, 10 HASTANENİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Çete üyesi 47 şüpheliden 22'si tutuklanırken, skandala karışan 10 hastanenin ise ruhsatı iptal edildi.

TEHDİDE ALDIRIŞ ETMEDİ, OPERASYON TALİMATINI VERDİ

Operasyonla ilgili en dikkat çeken isimlerden biri de çeteyi çökerten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin oldu. Çete üyesi tarafından makamında ölümle tehdit edilen Savcı Engin, geri adım atmadı ve operasyon talimatını verdi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Makamında savcıyı tehdit eden Mustafa Kemal Zengin ve yanındaki avukat kadının da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

TERS KELEPÇE İLE GÖTÜRÜLMELERİNİ İZLEDİ

Basına yansıyan fotoğraflarda Savcı Engin'in, kendisini tehdit eden şahısların ters kelepçeli olarak götürülme anını izlediği görüldü. Savcı Engin, herkesin sevgisini kazanırken, savcıyla ilgili yeni bir gelişme daha ortaya çıktı.

GÖREVE GELDİKTEN HEMEN SONRA OPERASYON EMRİNİ VERDİ

Savcı Yavuz Engin, Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan nisan 2024 tarihinde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün CİMER üzerinden yapılan şikayetle başlattığı 'Yenidoğan Bebek Çetesi' dosyası da savcı Engin'e verildi. Dosyayı inceleyen Yavuz Engin, Mali polise operasyon emri verdi.

YENİDOĞAN ÇETESİNİ ÇÖKERTEN SAVCI YAVUZ ENGİN KİMDİR?

Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğmuş, eğitim hayatını Türkiye'de tamamlamıştır. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamlamıştır. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başlamış ve 2013 yılında mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başlamıştır. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada göreve başlamıştır.

Savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.