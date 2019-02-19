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Ölümle tehdit edilen İHA Nevşehir muhabirine Kırşehir’den destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 13:25 | Son Güncelleme

C) destek açıklaması geldi.KIRGARAT-C Başkanı Sait Yanık, görevini yapmaya çalışan muhabirin ne ile tehdit edilirse edilsin yanında olduğunu bildirdi.

Ölümle tehdit edilen İHA Nevşehir muhabirine Kırşehir’den destek

C) destek açıklaması geldi.
KIRGARAT-C Başkanı Sait Yanık, görevini yapmaya çalışan muhabirin ne ile tehdit edilirse edilsin yanında olduğunu bildirdi. Gazetecilerin kamuoyunu aydınlatmakla görevli olduğunu ifade eden Yanık, “Göreme Belediye Başkanı Cingil ve 15 inşaatın sahibi, iş makineleri yıkıma başlayıp rant çarkları kırılınca İHA Muhabiri Coşkun Sağlamdin’i ölümle tehdit etmeye başladı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 1985 yılında giren Göreme Milli Parkı içindeki kaçak inşaatları bütün dünya İHA Muhabiri Coşkun Sağlamdin’in haberinden öğrendi. Gazetemiz ve sosyal medya aracılığı ile yaşanan durumu okuyucularımıza aktardık. Haberler üzerine ortalık ayağa kalktı. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, ‘İnşaatlar ruhsatlı, fotoğraflar da gerçeği yansıtmıyor’ diyerek kendini savundu. Ancak son noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa mitinginde koydu: ‘Şu hale bak. Sen ne denli böyle kalkıp da Peribacaları’nın oraya beton yığınlarını sokarsın? Kültür ve Turizm Bakanımı aradım, anında hemen müdahalesi yapıldı. Vali Bey ile de görüştüm ve ertesi gün yıkım başladı. Dedim ki; buralarda ne kadar kaçak yapı varsa Peribacaları’nın olduğu bölgede, bunların hepsini yıkacaksınız. Seçimden sonra da ben oradayım.’ Bu talimatla iş makineleri her biri rant ucubesi olan inşaatları peş peşe ortadan kaldırmak için devreye girdi. Bunun üzerine öfkelenen Başkan Cingil ve diğer rantçılar, suçladıkları İHA Muhabiri Coşkun Sağlamdin’i ölümle tehdit etmeye başladı” şeklinde yaşanan olayı anlatıp Kırşehirli gazetecilerinde yaşanan sürece destek olduklarını ifade etti.

Ölümle tehdit edilen İHA Nevşehir muhabirine Kırşehir’den destek

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