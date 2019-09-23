HABER

Ölümle tehdit ettikleri köylüyü soyan 2 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 14:21 | Son Güncelleme

 TOKAT'ta arazide hayvan otlatan A.Y., silahlı 2 kişi tarafından kaçırılarak soyuldu.

Ölümle tehdit ettikleri köylüyü soyan 2 şüpheli yakalandı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta arazide hayvan otlatan A.Y., silahlı 2 kişi tarafından kaçırılarak soyuldu. Şüpheliler, Jandarmanın takibiyle yakalandı.
Olay, merkeze bağlı Alan köyünde 20 Eylül'de meydana geldi. Küçükbaş hayvanlarını otlatmak için meraya götüren A.Y., iddiaya göre yanına gelen tanımadığı silahlı 2 kişi tarafından ölümle tehdit edildi. Şüphelilere bir süre direnen A.Y., silahla başına vurularak bayıltıldı. Daha sonra elleri bağlanan A.Y., silah zoruyla evine götürüldü. Evde bulunan 8 bin 75 lira nakit para, 2 av tüfeği, 1 tabanca, 1 gümüş işlemeli kılıcı alan şüpheliler kaçtı. Komşuları tarafından elleri bağlı olarak bulunan A.Y. olayı jandarma ekiplerine bildirdi. A.Y. ve köylülerin ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin M.E.D. ve C.B. olduğunu belirledi. Şüphelilerin merkeze bağlı Tahtoba köyünde oldukları tespit edildi. Operasyonla M.E.D. ve C.B. yakalandı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda ormanlık alanda farklı yerlere gizlenmiş halde 12 bin lira nakit para, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 117 av tüfeği fişeği, 9 tabanca fişeği, 1 çakı, 2 kar maskesi, 1 eldiven, 1 el projektörü ve 3 kol saati ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya yaralandıYolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya yaralandı
Oğlunu birliğine bıraktı dönüşte kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralıOğlunu birliğine bıraktı dönüşte kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.