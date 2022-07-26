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  4. Ölümler arttı, Samsun'dan tüm Türkiye'ye gönderilmeye başlandı! Kabusa karşı yeni çözüm

Ölümler arttı, Samsun'dan tüm Türkiye'ye gönderilmeye başlandı! Kabusa karşı yeni çözüm

26.07.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeşillik alanlarda piknik yapan ve zaman geçirenlerin sayısı artarken, kenelerin ısırmasına bağlı olarak ölümlerin de yaşandığı kayıtlara geçti. Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelerin avcısı olan sülünler ise Samsun’da yetiştirilerek Türkiye’nin birçok ilinde doğaya salınmaya başladı.

Ölümler arttı, Samsun'dan tüm Türkiye'ye gönderilmeye başlandı! Kabusa karşı yeni çözüm

İnsan sağlığı ve ekolojik dengeyi olumsuz etkileyen zararlılarla mücadele etmek için Samsun’da yetiştirilen 340 bin adetten fazla sülün, bu zamana kadar birçok ilde tabiata bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayvanı salım-yerleştirme faaliyetleri çerçevesinde Gelemen Sülün Üretim Merkezinin kurulduğu 1969 yılından 2022 yılına kadar 340 bin 362 adet sülün yetiştirildi.

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2022 YILINDA 4 BİNE YAKIN SÜLÜN DOĞAYA BIRAKILACAK

2022 yılında ise 14 bin adet sülün yetiştirilerek muhtelif illere dağıtımı yapılacak. 2022 yılı programı eşiğinde Gelemen Sülün Üretme İstasyonunda yetiştirilen sülünlerin illere göre dağılımı şöyle: Adıyaman (1200 adet), Mardin (1000 adet), Kastamonu (3100 adet), Zonguldak (1000 adet), Karabük (500 adet), Ordu (860 adet), Samsun (750) adet), Trabzon (1300 adet), Rize (1000 adet), Giresun (420 adet), Artvin 100 adet), Bingöl (80 adet), Batman (1000 adet) ve Diyarbakır (100 adet). Diğer illere de 440 adet olmak üzere 14 bin sülün dağıtımı gerçekleşecek.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun sülün
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