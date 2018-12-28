Sudan Başbakanı Mutez Musa, 10 günden bu yana süren gösterilere ilişkin ilk açıklamasında, "Ölümler sebebiyle üzüntülüyüz. Yasalar kamu malına ve özel mülke zarar vermeden barışçıl gösteri yapma ve ifade hakkını güvence altına alıyor. Yakıp yıkmayı kınıyoruz." dedi.

Başbakan Musa, hayat pahalılığı ve rejimin düşmesi talebiyle başlayan ve giderek yayılan gösteriler hakkında sosyal medya hesabı Facebook'tan ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

Sudan Başbakanı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yasalar kamu malına ve özel mülke zarar vermeden barışçıl gösteri yapma ve ifade hakkını güvence altına alıyor. Yakıp yıkmayı kınıyoruz. Elbetteki hukuk yerini bulacaktır."

Musa, gösteriler sırasında hayatını kaybedenlere dair ise "Ölümler sebebiyle üzüntülüyüz. Tekrarlanmamasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sudan Enformasyon Bakanı Bişara Cuma Arur, savcılığın gösterilerle ilgili soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Ülkede ekmek ve bazı temel tüketim kalemlerindeki aşırı zamlar, yakıt ve nakit sıkıntısı nedeniyle ve rejim değişikliği talebiyle başlayan gösterilerde 2’si güvenlik mensubu 19 kişi ölmüş, 400'den fazla kişi yaralanmıştı.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada ise ölü sayısı 37 olarak duyurulmuştu. 19 Aralık'tan bu yana Sudan'ın 13 vilayetinde gösteriler düzenleniyor.

