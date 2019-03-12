"Ölümlerin yüzde 16,8'inin nedeni, nörolojik hastalıklar"

İLYAS AVCI - Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "Nörolojik hastalıklar global ölçekte ölümlerin yüzde 16,8'inin nedenini oluşturmakta, her yıl dünyada 9,4 milyon kişi hayatını kaybetmektedir." dedi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Öztürk, Beyin Farkındalığı Haftası'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, nörolojik rahatsızlıkların hastalar, yakınları ve sağlık çalışanları için en fazla sağlık yükü oluşturan hastalık gruplarından olduğunu, yaşlanan dünya nüfusu ile bu durumun giderek arttığını söyledi. Nörolojik hastalıklar nedeniyle ölüm oranının 1990-2015 yıllarında yüzde 36,7 artış gösterdiğine dikkati çeken Öztürk, "Nörolojik hastalıklar global ölçekte ölümlerin yüzde 16,8'inin nedenini oluşturmakta, her yıl dünyada 9,4 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. En yaygın nörolojik hastalıklar ise baş ağrısı 2,5 milyon, alzaymır ve diğer demanslar 46 milyon, inme 42 milyon, epilepsi 23,4 milyon, menenjit 8,7 milyon, parkinson 6,2 milyon, beyin tümörleri 1,21 milyon olarak bildirilmektedir." diye konuştu.

- "En önemli faktör tedaviye çabuk ulaşabilmektir" Öztürk, son yıllarda inme ve bulaşıcı hastalıkların önlem ve tedavi olanaklarındaki gelişmelerle ölüm oranlarında azalmalar beklendiğine işaret ederek şöyle konuştu: "Yapılan istatistiksel analizler beyin damar hastalıklarının ve inmenin yüzde 42, migrenin yüzde 16,2, alzaymır ve diğer demansların yüzde 10,4, menenjitin yüzde 7,9 oranıyla sağlıklı yıl kaybına neden olan ilk dört büyük hastalık grubu olduğunu ortaya koymuştur. Beyin damar hastalıkları dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan, yaşam kalitesini en fazla etkileyen ve ölüm nedeni olarak da ikinci sırada yer alan hastalık grubudur. Korunma yolları ve erken tedavi, nörolojik hastalıklarda da en önemli stratejik yaklaşımı oluşturmaktadır. İnme tedavisinde en önemli faktör tedaviye çabuk ulaşabilmektir. Biz bunu 'Zaman beyindir' şeklinde ifade ederiz. Yani kaybedilen her dakika beyinde milyonlarca hücrenin ölümü demektir." Nörolojik hastalıklarda risk faktörlerinin çoğunun ortak olduğunu dile getiren Öztürk, toplumda risk faktörlerinin farkındalığının artırılması ve korunma yolları konusunda eğitimin çok önemli olduğunu vurguladı. Öztürk, toplumun risk faktörlerini azaltacak yaşam tarzı değişiklikleri konusunda aydınlatılmasının ilaç tedavileri kadar etkili olduğunun altını çizerek şu değerlendirmeyi yaptı: