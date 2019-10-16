HABER

Ölümlü Afgan kavgasının zanlıları adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 00:07 | Son Güncelleme

Çanakkale’de önceki gece toplam 11 kişiden oluşan iki Afgan grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölüp, 2 kişinin ağır yaralandığı kavganın failleri adliyeye sevk edildi.Önceki gece Barbaros Mahallesi’nde saat 01.30 sıralarında iki Afgan grup arasında çıkan kavgada Atikullah Atıkul hayatını kaybetmiş, Mohammad Göl Muhammadi ve Mohammad Zaker Kabuli olay yerinde ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilmişti.

Çanakkale’de önceki gece toplam 11 kişiden oluşan iki Afgan grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölüp, 2 kişinin ağır yaralandığı kavganın failleri adliyeye sevk edildi.
Önceki gece Barbaros Mahallesi’nde saat 01.30 sıralarında iki Afgan grup arasında çıkan kavgada Atikullah Atıkul hayatını kaybetmiş, Mohammad Göl Muhammadi ve Mohammad Zaker Kabuli olay yerinde ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilmişti. Olayla ilgili 10 kişi de gözaltına alınmıştı. Olaya karışan diğer isimler olan Hasibullah Ahmad Tar, Jamshid Jamshdi, Sharafuddin Amini, Navid Jan Samadi, Najibullah Najib, Vahidullah İbrahimi, Vafa Sameullah ve Ghulam Haydar Ghulami de Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

PARTNER Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı! Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı!
Malatya'da şüpheli 'puset' paniğiMalatya'da şüpheli 'puset' paniği
Resulayn ve Tel Abyad'ın merkez ile kırsalında arama-tarama faaliyetleri sürüyorResulayn ve Tel Abyad'ın merkez ile kırsalında arama-tarama faaliyetleri sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.