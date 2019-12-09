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Ölümlü bıçaklı kavga, omuz atmadan çıkmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 13:02 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, Mehmet Özçelik'in (33) yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ölümlü bıçaklı kavga, omuz atmadan çıkmış

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, Mehmet Özçelik'in (33) yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kavganın omuz atma yüzünden çıktığı belirtildi. Özçelik'in kayınpederi Kufet Özmen, "Birisi 11, diğeri 5 yaşında 2 çocuk yetim kaldı. Damadım da erken yaşta babasını kaybetmiş ve yetim büyümüş biriydi. Yüreğimiz yandı" dedi.
23 Kasım gecesi yanında Halil C. ve Azim A. ile düğünden çıkan Mehmet Özçelik, İstanbul Caddesi Orman Bölge Müdürlüğü binası önünde bir grupla karşılaştı. Taraflar arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Gruptakiler, Mehmet Özçelik ve arkadaşlarına saldırdı. Çıkan arbedede Mehmet Özçelik bıçaklanırken, arkadaşları da dövüldü. Saldırganlar, olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülen Mehmet Özçelik, kurtarılamadı.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 3'Ü TUTUKLANDI
Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet masası ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Olaydan 1 gün sonra 4 şüpheli saklandıkları yerde yakalandı. Yaşları 18'in altında olduğu için isimleri açıklanmayan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
'OLAY BİR OMUZDAN ÇIKMIŞ'
Mehmet Özçelik'in kayınpederi Kufet Özmen, "Olay günü damadım Mehmet, yeğeni ve arkadaşı, yolda yürüdükleri sırada bir grupla karşılaşmış. Damadımın yeğeninin omzu birine değmiş ve 'Pardon' demiş. Ancak grup olayı büyüterek, kavgaya dönüştürmüş. Çıkan arbedede damadım aldığı bıçak darbeleriyle yaralanmış. Hastanede vefat etti. Birisi 11, diğeri 5 yaşında 2 çocuk yetim kaldı. Damadım da erken yaşta babasını kaybetmiş ve yetim büyümüş biriydi. Yüreğimiz yandı. Tek bildiğimiz bıçaklayanlardan birinin olaydan 2 gün önce 18 yaşına girdiği yönünde. 4 kişiden 3'ü tutuklanmış" dedi.

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