‘Olumlu Ekonomik Verilerle Tam İstihdamın Seçmene Yetmediğini Gördük’

Alman siyasetinde deprem etkisi yaratan Bavyera seçimlerinden sonra, sonuçların Berlin’de federal koalisyon hükümeti üzerindeki muhtemel etkileri tartışmaları başladı. Yapılan yorumlarda, Başbakan Angela Merkel başta olmak üzere koalisyonu oluşturan CDU, CSU ve SPD partilerinin liderlerini zor günler beklediği vurgulanırken, ilk kez Bavyera meclisine giren ırkçı Almanya için Alternatif'in yükselişinin bu seçimde de engellenemediği belirtildi.

Seçimi değerlendiren Merkel, "olumlu ekonomik veriler ve tam istihdamın vatandaşlara yetmediğini gördük. Bundan sonra çalışmalarımızın sonuçlarını daha görülebilir hale getirmemiz gerekiyor" dedi. Toplumda siyasetçilere karşı güven kaybı yaşandığını savunan Merkel, Birlik Partileri CDU/CSU ve genel olarak hükümetin bu konuda sorumlu olduğunu açıkladı.

Merkel, "Başbakan olarak benim seçimden çıkardığım sonuç, hükümet olarak yaptıklarımızı daha iyi anlatmamız ve böylece tekrar güven sağlayabilmemiz gerektiği" şeklinde konuştu.

Siyasi gözlemciler Merkel’in, Bayvera’da ciddi bir yenilgiye uğrayan ‘kardeş parti’ CSU ile işinin kolay olmayabileceğine de dikkat çekiyor. Bavyera’da uzun yıllardır tek başına iktidarda olan CSU’nun dünkü seçimde yaşadığı hezimetin nedeni olarak Federal İçişleri Bakanlığı koltuğunda da oturan partinin Genel Başkanı Horst Seehofer'in, mülteci politikası konusunda Merkel ile yaşadığı sürtüşme olduğu yorumları yapılıyor. Almanya'da sadece Bavyera'da teşkilatlanarak seçime katılan CSU, seçimlerde mutlak çoğunluğu kaybetti.