HABER

Olumlu etkileri olduğuna inanılan taşlardan tespih yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 10:07 | Son Güncelleme

 İZMİR'deki Kızlarağası Hanı'nda el yapımı takılar satan Güler Avanoğlu, insanları negatif enerjiden koruduğuna ve zihinsel konsantrasyon sağladığına inanılan doğal taşları kullanarak tespihler hazırlıyor.

Olumlu etkileri olduğuna inanılan taşlardan tespih yapıyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'deki Kızlarağası Hanı'nda el yapımı takılar satan Güler Avanoğlu, insanları negatif enerjiden koruduğuna ve zihinsel konsantrasyon sağladığına inanılan doğal taşları kullanarak tespihler hazırlıyor.
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda özel taşlar kullanarak tespihler yapan evli ve 2 çocuk annesi Güler Avanoğlu, kullandığı taşların her birinin insan bedeni üzerinde farklı etkilere sahip olduğunu söyledi. 5 yıl önce akik taşının felçli hastalar üzerindeki olumlu etkilerini gözlemleyerek bu alana ilgi duymaya başladığını anlatan Avanoğlu, o günden itibaren çevresinden topladığı özel taşları farklı takılarda kullanmaya başladı. Kızlarağası Hanı'nda açtığı stantta çoğunluğu tespihlerden oluşan takılarını sergileyen Avanoğlu, eşi İsmail Avanoğlu'nun desteğiyle siparişlere yetişmeye çalışıyor.
Taşları hafife almamak gerektiğini belirten Avanoğlu, "Taşlarla ilgili bilinçli olmak lazım. Ben ilk olarak akik taşının felçli hastaların beden ısılarını dengelediğine şahit olmuştum. Bana yanlış bilgilerle gelen çok sayıda insan var. Taş bilim uzmanı değilim, ama yürüdüğüm yolda doğru ilerlemeye çalışıyorum. Çok araştırıp okuyorum. Taşları birebir tanıdığım için anlaşmalı olduğum toptancıdan satın alıyorum" dedi.
Taşların etkileri konusunda insanların fazla bilgi sahibi olmadığını söyleyen Güler Avanoğlu, birçok kişinin aldatıldığını ifade etti. Kendisinden alışveriş yapan bazı müşterilerin, sahip oldukları bazı taşları değerli sandığını belirten Avanoğlu, taşların özellikleriyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Akik taşı vücudun dengesini, ısısını eşitlediğini gösteriyor. Sinirlenince ısımız biraz yükselir, bu taş vücudu rahatlatır. Yeşim taşı tansiyona iyi gelir, kan basıncını düşürür. Su taşı da müthiş bir taştır. Bedeni rahatlatır. Çok uzun yıllar önce savaşlarda gemide bulunanlar, üzerlerinde bu taşı taşırlarmış. Bunu bir makalede okumuştum. Granat taşı da can alıcı, ruhu hareketlendiren pozitif olmamızı sağlayan bir taş. Obsidyen kan dolaşımını hızlandırır, toksin atımına yardımcı olur. Florit baş ağrısına iyi gelir, konsantrasyonu güçlendirir. Yıldız taşı aşk ve şans taşıdır. Bu taşlarla hazırlanan tespihler oldukça ilgi görüyor. 70 ile 120 lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunuyorum."

FOTOĞRAFLI

Olumlu etkileri olduğuna inanılan taşlardan tespih yapıyorOlumlu etkileri olduğuna inanılan taşlardan tespih yapıyorOlumlu etkileri olduğuna inanılan taşlardan tespih yapıyorOlumlu etkileri olduğuna inanılan taşlardan tespih yapıyor

PARTNERMerakla bekleniyordu! Artık Türkiye'deMerakla bekleniyordu! Artık Türkiye'de
Van'da PKK'nın üst düzey ismi ölü ele geçirildiVan'da PKK'nın üst düzey ismi ölü ele geçirildi
Ümraniye’de eğlence çocukların ayağına geldiÜmraniye’de eğlence çocukların ayağına geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Adana'da kahveye silahlı saldırı! Yaralılar var

Adana'da kahveye silahlı saldırı! Yaralılar var

Şans Topu sonuçları 24 Temmuz: Büyük ikramiye talihlisi Antalya’dan

Büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Genç kadın ve annesini domuz bağı ile bağlayıp öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

Genç kadın ve annesini bağlayıp... Flaş gelişme!

Sayısal Loto sonuçları 24 Temmuz: Büyük ikramiye Bursa’ya çıktı!

Büyük ikramiye bölünmedi

İstanbul'da metrobüs arızası! Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da bu sabah!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.