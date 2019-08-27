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Ölümlü iş kazası yargıda: Baret takmalarını söyledim ama dinlemediler

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 09:45 | Son Güncelleme

BURSA'da, Adil Demir(52) ve Soner Oğuz'un(42) bir otelin dış cephe temizliğini yaptıkları sırada bindikleri sepetli vincin devrilmesi sonucu hayatlarını kaybetmesiyle ilgili açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Ölümlü iş kazası yargıda: Baret takmalarını söyledim ama dinlemediler

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-BURSA'da, Adil Demir(52) ve Soner Oğuz'un(42) bir otelin dış cephe temizliğini yaptıkları sırada bindikleri sepetli vincin devrilmesi sonucu hayatlarını kaybetmesiyle ilgili açılan davanın ilk duruşması görüldü. Olaydan sonra tutuklanan vinç operatörü Ali Aydik (41), vinci kurdukları bölgenin sıkıntılı olduğunu itiraf ederek, “Nedenini bilmediğim bir sallantı oldu. Vinci kuracağımız yer sıkıntılıydı. Onlara baret takmalarını söyledim ama dinlemediler. Üzerlerinde emniyet kemerleri vardı ama binadan sarkıtılan can halatı yoktu” dedi.
Olay, 26 Mayıs günü Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Bir otelin dış cephe temizliğini yapmak için bindikleri vinç devrilen Adil Demir ve Soner Oğuz, 30 metre yükseklikten beton zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir ve Oğuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olaydan sonra gözaltına alınan vinç operatörü Ali Aydik, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Otel sahibi Mehmet A., vinç şirketinin genel müdürü İdris M. ile vinç operatörü Ali Aydik hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'ONLARA BARET TAKMALARINI SÖYLEDİM AMA DİNLEMEDİLER'
Bursa 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu vinç operatörü Ali Aydik, “Nedenini bilmediğim bir sallantı oldu. Vinci kuracağımız yer sıkıntılıydı. Soner, bana çok ısrar etti. 'Bu işi yapmazsak bizi kovarlar' dedi. Ben vinci oraya kurmak istemedim. Vinci kurduktan sonra, Soner, ‘bom’ diye tabir ettiğimiz kolu uzatmamı istedi. Kumandaya basmadan vinç sallanmaya başladı. Vinç yan yatınca atlayarak, yanlarına koştum. İkisinin de hareketsiz yerde yattığını görünce ambulansı aradım. Vinç kullanırken, yanlış hareketim veya ihmalim olmadı. Onlara baret takmalarını söyledim ama dinlemediler. Üzerlerinde emniyet kemerleri vardı ama binadan sarkıtılan can halatı yoktu” dedi.
'TAM DONANIMLI VİNÇ OLDUĞUNU SÖYEDİLER'
Tutuksuz yargılanan otel sahibi Mehmet A. ise, ''Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara Allah sabır versin. Otelin dış camlarının temizliği için Soner ile anlaştım. Sıkıntı olmaması için sözleşme yapmıştım. Kendisiyle anlaşırken tam donanımlı vinç olduğunu söylediler. Bu işin oluşu beni insani boyutta üzmüştür. Vincin düştüğünü söylediklerin de hemen olay yerine geldim. İki kişinin vefat ettiğini gördüm. Biz, vinçten anlamıyoruz. O yüzden sözleşmede gerekli şartları sunmuştuk. Kazanın olacağını bilseydim, böyle işe girmezdim” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik evrakların tamamlanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Ölümlü iş kazası yargıda: Baret takmalarını söyledim ama dinlemedilerÖlümlü iş kazası yargıda: Baret takmalarını söyledim ama dinlemedilerÖlümlü iş kazası yargıda: Baret takmalarını söyledim ama dinlemedilerÖlümlü iş kazası yargıda: Baret takmalarını söyledim ama dinlemediler

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