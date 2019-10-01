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Ölümlü kavganın ardından mahallede TOMA'lı önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 15:21 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın ardından polis ekipleri, mahallede TOMA’larla güvenlik önlemi aldı.

Ölümlü kavganın ardından mahallede TOMA'lı önlem

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın ardından polis ekipleri, mahallede TOMA’larla güvenlik önlemi aldı.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Salih Omurtak Mahallesi 9618 Sokak'ta meydana geldi. Osman S. iddiaya göre, 2 çocuk babası Selahattin Bakır'ın (39), 10 yaşındaki çocuğuna, gürültü yaptığı gerekçesiyle küfretti. Olayı gören Selahattin Bakır ile Osman S. arasında tartışma çıktı. Babası Osman S.'nin tartıştığı gören Orhan S., elinde bıçakla ikilinin yanına geldi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Selahattin Bakır sırtından, olayı görüp gelen kardeşi Gökhan Bakır (22) ise karnından bıçaklandı. Arbede sırasında arada kaldığı ileri sürülen Barış P. ise kolundan bıçakla yaralandı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Selahattin Bakır, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Kardeşi Gökhan Bakır'ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis olayın ardından Osman S. ve oğlu Orhan S.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen baba ve oğlunun işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Selahattin Bakır'ın cenazesi, Limontepe Merkez Camisi'nde, öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Narlıdere Mezarlığı'na defnedildi.
Yeni bir olayın yaşanmaması için Yunus, Çevik Kuvvet ve çok sayıda asayiş ekibi mahallede önlem aldı. Mahallede 2 TOMA da hazır bekletildi.

FOTOĞRAFLI

Ölümlü kavganın ardından mahallede TOMA'lı önlemÖlümlü kavganın ardından mahallede TOMA'lı önlemÖlümlü kavganın ardından mahallede TOMA'lı önlemÖlümlü kavganın ardından mahallede TOMA'lı önlem

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