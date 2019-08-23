Ölümlü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kadir GÜNEŞ/GAZİATEP, (DHA) - GAZİANTEP'te yolun karşısına geçmek isterken midibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Hacı Deveci (39), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı. Olay, 19 Ağustos günü Karşıyaka Mahallesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeyen çalışan Hacı Deveci'ye sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs çarptı. Deveci, ihbar üzerine gelen sağlık ekipler tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Deveci, bu sabah hayatını kaybetti. Deveci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hacı Deveci'nin kaldırımdan indiği ve manevra yapan midibüsün çarptığı an yer alıyor.



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