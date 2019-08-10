"Ölümlü kaza oranlarında ciddi düşüş var"

"64 bin ekip ve 116 bin personelle bu bayram boyunca sahalarda olacağız. Vatandaşlarımızın trafik kazalarını yaşamaması, daha güvenli seyahat etmelerini ve tatillerini daha huzurlu geçirmelerini sağlamak için tedbirler alıyoruz. Emniyet ve jandarma müfettişlerimiz yine görev yapıyor olacak. Otobüs denetimlerini artırdık, sivil denetimler koyduk otobüslerde. Almış olduğumuz tedbirler çerçevesinde 'Yaşam Tüneli' adlı projemiz var. Birçok ilimizde bu yaşam tünellerinde vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz."

- "Alınan tedbirlerin sonuçları pozitif olmaya başladı"

İnce, duyarlı vatandaşların kendilerini trafikte çok büyük katkılar sağladığını, İstanbul-İzmir Otoyolu açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kampanya başlattığını vurgulayarak, "Kemerin ses getirsin' kampanyası. Biz de bu kampanyayı İçişleri Bakanlığı olarak sürdürmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın uyarıcı konumda olması, farkındalık oluşturması amacıyla onları da bu işin içine katarak böyle bir kampanyayı sürdürmeye çalışıyoruz. Amacımız kazaları en aza indirmek, hatta hiç olmamasını sağlamak. Alınan tedbirlere riayet edildikçe de sonuçları pozitif olmaya başladı. Son dönemde özellikle geçen yıla göre kıyasladığımızda ölümlü kaza oranlarında ciddi bir düşüş var." diye konuştu.

Muhterem İnce, huzurlu ve kazasız bir bayram geçirmeyi temenni ettiklerini bildirdi.

Yetkililerden trafik denetimleri hakkında bilgi alan İnce, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla bayramlaşarak, "Kemerin ses getirsin" kampanyası hakkında bilgi verdi, çocuklara da kırmızı düdük ve oyuncak hediye etti.

