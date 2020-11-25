HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ölümlü kaza otomobilin tampon parçasından aydınlatıldı

Ölümlü kaza otomobilin tampon parçasından aydınlatıldı

25.11.2020 16:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta elektrikli bisiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden olan sürücü, aracından düşen tampon parçası ile tespit edilip yakalandı.Edinilen bilgiye göre kaza, 03:55’te Dulkadiroğlu İlçesi doğu çevre yolunda meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta elektrikli bisiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden olan sürücü, aracından düşen tampon parçası ile tespit edilip yakalandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, 03:55’te Dulkadiroğlu İlçesi doğu çevre yolunda meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, yerde yatan bir kişiyi fark etti. Yapılan incelemede öldüğü belirlenen kişinin elektrikli bisiklet sürücüsü Kemal Kozan (34) olduğu belirlenirken, çarpan aracın ise olay yerinden kaçtığı anlaşıldı.
Olay Yeri İnceleme ekipleri ve cinayet ekipleri kaza yerinde yaptığı araştırmada motosiklete çarpıp kaçan araca ait tampon parçasını buldu. Oto parçasından hareket ederek araştırma yapan polis, aracın markasını belirledi. Aynı marka araçlar üzerinde şehir polis kamera taraması yapan polis, önce aracı tespit etti, sonra sürücü Yasin P.’yi (29) yakaladı.
Şüphelinin ehliyetine 3 yıl önce alkol sebebiyle el konulduğu da belirlenirken, şüphelinin babasına ait oto tamirhanesinde çalıştığı öğrenildi. Hasarlı araç iş yeri yakınında ele geçirildi sürücü gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Bulgarlar akın ediyordu! KapatıldıBulgarlar akın ediyordu! Kapatıldı
81 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!81 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Bulgar turistler akın ediyordu! Ulus Pazarı, koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Bulgarlar akın ediyordu! Kapatıldı

7 yaşındaki Yağmur'un başını taşla ezerek öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi ile 35 yıl hapis

7 yaşındaki Yağmur vahşice öldürülmüştü! Sanığa 'iyi hal' indirimi uygulandı

Profesörün cinsel saldırıdan yargılandığı davanın tanığı: Derslerde cinsel içerikli şakalar yapıyordu

Cinsel saldırıyla suçlanan profesörün davasında yeni gelişme

Denizli'den şoke eden görüntüler! Virüslü onlarca tabut ve koruyucu kıyafetler yol kenarına atıldı

Şoke eden görüntüler! Virüslü onlarca tabut ve koruyucu kıyafetler yol kenarına atıldı

Sağlık Bakanı Koca’nın uyardığı Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Dilek Apartmanı soruşturmasında sanıklar birbirlerini suçladı: Kusurum ve teknik bir hatam yok

14 kişiye mezar olmuştu! Birbirlerini suçladılar: Kusurum ve teknik bir hatam yok

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.