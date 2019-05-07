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"Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:39 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: - "2018 yılının ilk dört aylık dönemine oranla 2019 yılının ilk dört aylık döneminde, ölümlü kaza sayısında yüzde 33, yaralanmalı kaza sayısında yüzde 12,8, trafik kazası sonucu ölümlerde yüzde 40,3, yaralı sayısında ise yüzde 13,6 oranında bir düşüş sağlandı"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "2018 yılının ilk dört aylık dönemine oranla 2019 yılının ilk dört aylık döneminde, ölümlü kaza sayısında yüzde 33, yaralanmalı kaza sayısında yüzde 12,8, trafik kazası sonucu ölümlerde yüzde 40,3, yaralı sayısında ise yüzde 13,6 oranında bir düşüş sağlandı." dedi.

Uzunkaya, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Şehit Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen "Temel Trafik-Kaza İnceleme Eğitimi Açılışı ve Bu Kemer Sana Çok Yakışır Yarışması Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, son yıllarda Türkiye'de kara yolu trafiği güvenliğinin bir devlet politikası olarak ele alındığını, meydana gelen kazaları ve yaşanan ölümleri azaltmaya yönelik politikaların üretilerek uygulamaya konulduğunu söyledi.

Bu amaçla dünyada olduğu gibi Türkiye'de trafik güvenliği konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü" ve bugünü izleyen haftanın da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" olarak çeşitli etkinliklerle kutlandığını ifade eden Celal Uzunkaya, şunları kaydetti:

"2012 yılında kabul edilen ve Cumhurbaşkanımızca da kamuoyuna deklare edilen Karayolu Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda, trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin 2020 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılmasına yönelik sorumlu paydaş kurum ve kuruluşlarla ortaya konulan çözüm önerilerinin hayata geçirilmesiyle trafik kazaları ve sonuçları ile ilgili oldukça önemli iyileşmeler sağlandığını büyük bir memnuniyetle izliyor, önümüzdeki süreçte de önceki yıllarda olduğu gibi trafik kazalarının azaltılmasına yönelik kararlı ve kapsamlı mücadelemizin, projeli denetim ve medya tanıtım çalışmalarıyla aralıksız devam edeceğini huzurlarınızda ifade ediyorum."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2017 yılında deklare ettiği "Karayolu Trafik Güvenliği Uygulama Politikası" ile sorumlu kurum ve kuruluşları da içerisine alacak şekilde çok paydaşlı çözüm projeleri ortaya konulduğunu, trafik güvenliği alanında yürütülen çalışmalara yeni bir soluk ve ivme kazandırıldığını aktaran Uzunkaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu amaçla trafik hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi ve vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkili trafik hizmeti verebilmek için, öncelikle trafik birimlerimizin ihtiyacı olan personel atamaları gerçekleştirilerek toplam trafik personeli sayısı 24 bini aşmış, bu sayede daha önce şehirlerarası yollarda her 20 kilometreye bir ekip düşmekteyken şu anda her 15 kilometreye bir ekip düşecek şekilde bir planlama ve düzenleme yapılmış ayrıca trafik birimlerinde yapılan son görevlendirmelerle ülke genelinde daha önce 23 bin kişiye bir trafik ekibi düşerken bugün her 19 bin kişiye bir trafik ekibi düşecek hale getirilmiştir."

Türkiye genelinde eğitim çalışmalarının yapıldığını, sosyal içerikli kampanyalar ve bilgilendirme faaliyetlerinin hayata geçirildiğini vurgulayan Uzunkaya, "2018 yılının ilk dört aylık dönemine oranla 2019 yılının ilk dört aylık döneminde, ölümlü kaza sayısında yüzde 33, yaralanmalı kaza sayısında yüzde 12,8, trafik kazası sonucu ölümlerde yüzde 40,3, yaralı sayısında ise yüzde 13,6 oranında bir düşüş sağlandı." diye konuştu.

Uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarpması sonucu polis memuru Mevlüt Metin'in şehit olduğunu anımsatan Uzunkaya, şunları söyledi:

"Ankara/Pursaklar'da emekliliğine tam 6 gün kala, içinde bulunduğumuz trafik haftasında ifa ettiği trafik denetimi esnasında bir katil sürücünün kurbanı olarak aramızdan ayrılan şehit Mevlüt Metin kardeşimiz dahil tüm şehitlerimize rahmet diliyor, şu anda ülkemizin dört bir yanında gece gündüz trafik için ter döken kahraman mesai arkadaşlarıma da bu vesileyle hem şahsım ve hem de teşkilatım adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

Programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve diğer ilgililer katıldı.

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